برشلونة يحدد موعدا نهائيا لحسم صفقة ألفاريز

العراق يتعاقد مع شركة عالمية متخصصة في تقنيات تحليل الأداء والفيديو الرياضي
11:26 | 2026-08-20
العراقي ضاري العبيدي يرفض مواجهة لاعب اسرائيلي ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة
11:23 | 2026-08-20
أيوب بوعدي يقترب من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي
06:20 | 2026-08-20
مورينيو يكشف سر رفضه ضم لامين يامال إلى ريال مدريد
06:05 | 2026-08-20
هل تعمد منتخب الأرجنتين الخسارة في نهائي المونديال؟ رئيس الاتحاد يرد بقوة
05:28 | 2026-08-20
هل تعمد منتخب الأرجنتين الخسارة في نهائي المونديال؟ رئيس الاتحاد يرد بقوة
05:28 | 2026-08-20