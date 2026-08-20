برشلونة يحدد موعدا نهائيا لحسم صفقة ألفاريز

ورغم عدم كشف عن اسم محدد، فإن الأرجنتيني لا يزال الخيار الأول لبرشلونة، الذي تمسك بفرصة إتمام الصفقة وانتظر حتى الأيام الأخيرة لفتح باب التفاوض مع .وكان برشلونة مستعدًا لتحسين عرضه الأول من أجل إقناع النادي المدريدي، لكن استمرار الجمود خلال الأيام القليلة المقبلة قد يدفع الإدارة الكتالونية إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن الصفقة والتواصل مباشرة مع ألفاريز لإبلاغه بموقف النادي.وبدأ اهتمام برشلونة بألفاريز في فبراير الماضي، عندما عقد النادي أول اجتماع مع ممثلي المهاجم الأرجنتيني، حيث ظهرت منذ البداية رغبة اللاعب في الانتقال إلى " ".ووضع الطرفان استراتيجية للتحرك، تضمنت تقديم عرض أول إلى أتلتيكو قبل ، بهدف فتح باب المفاوضات، إلا أن تمسك بموقفه أدى إلى تعثر الخطة، وسط دهشة ألفاريز الذي كان يعتقد بوجود إمكانية للسماح له بالرحيل.