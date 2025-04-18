قرار بمعاقبة 6 اندية عربية

وشهدت المواجهة مشاحنات واعتداءات متبادلة بين جماهير الفريقين أسفرت عن إصابات في صفوف المشجعين.
كما غرمت اللجنة نادي صن داونز بمبلغ 100 ألف دولار بسبب دوره في هذه الأحداث.
وكان الترجي، وصيف بطل النسخة الماضية، ودع المنافسة بعد خسارته أمام صن داونز بمجموع (0-1) ذهابا وإيابا.
من جهة أخرى، قررت لجنة الانضباط
معاقبة الجيش الملكي المغربي
بخوض مباراة واحدة دون حضور الجمهور، مع تأجيل التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بسبب استخدام جماهيره للشهب الاصطناعية وأجهزة الليزر خلال مواجهة الإياب ضد بيراميدز المصري يوم 8 نيسان 2025 بمكناس.
وفي المقابل، وبناء على شكوى رسمية من الجيش الملكي
بشأن حرمان جماهيره من حضور لقاء الذهاب بالقاهرة، قررت اللجنة تغريم نادي بيراميدز
15 ألف دولار أمريكي.
وتأهل بيراميدز إلى نصف النهائي بعد تفوقه بنتيجة إجمالية (4-3)، بفوزه ذهابا (4-1) وخسارته إيابا (0-2).
وفرضت "كاف" عقوبات صارمة على نادي مولودية الجزائر
، تقضي بخوض مباراتين قاريتين قادمتين دون جمهور، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 140 ألف دولار، وذلك بسبب أحداث الشغب خلال مباراتين، إحداهما في دور المجموعات، والأخرى أمام أورلاندو
بايرتس في ربع النهائي.
كما تم إيقاف المدرب المساعد للمولودية محمد خزروني لأربع مباريات مع تغريمه 15 ألف دولار، بينما تقرر إيقاف اللاعب عبد القادر
أسامة منزلة لمباراتين، مع تعليق تنفيذ واحدة منهما لمدة عام.