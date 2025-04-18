قرار بمعاقبة 6 اندية عربية

– رياضي

أعلنت بالاتحاد الإفريقي لكرة القدمعن جملة من العقوبات المالية والانضباطية بحق عدد من الأندية بسبب أحداث الشغب في مختلف مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 150 ألف دولار (نحو 448 ألف دينار تونسي) على الرياضي ، على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدرجات ملعب "فيرسفييلد" في بريتوريا، خلال مباراة ذهاب ربع النهائي أمام يوم 1 نيسان الجاري.

وشهدت المواجهة مشاحنات واعتداءات متبادلة بين جماهير الفريقين أسفرت عن إصابات في صفوف المشجعين.

كما غرمت اللجنة نادي صن داونز بمبلغ 100 ألف دولار بسبب دوره في هذه الأحداث.

وكان الترجي، وصيف بطل النسخة الماضية، ودع المنافسة بعد خسارته أمام صن داونز بمجموع (0-1) ذهابا وإيابا.

من جهة أخرى، قررت معاقبة بخوض مباراة واحدة دون حضور الجمهور، مع تأجيل التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، بسبب استخدام جماهيره للشهب الاصطناعية وأجهزة الليزر خلال مواجهة الإياب ضد بيراميدز المصري يوم 8 نيسان 2025 بمكناس.

وفي المقابل، وبناء على شكوى رسمية من الجيش بشأن حرمان جماهيره من حضور لقاء الذهاب بالقاهرة، قررت اللجنة تغريم 15 ألف دولار أمريكي.

وتأهل بيراميدز إلى نصف النهائي بعد تفوقه بنتيجة إجمالية (4-3)، بفوزه ذهابا (4-1) وخسارته إيابا (0-2).

وفرضت "كاف" عقوبات صارمة على نادي ، تقضي بخوض مباراتين قاريتين قادمتين دون جمهور، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 140 ألف دولار، وذلك بسبب أحداث الشغب خلال مباراتين، إحداهما في دور المجموعات، والأخرى أمام بايرتس في ربع النهائي.

كما تم إيقاف المدرب المساعد للمولودية محمد خزروني لأربع مباريات مع تغريمه 15 ألف دولار، بينما تقرر إيقاف اللاعب أسامة منزلة لمباراتين، مع تعليق تنفيذ واحدة منهما لمدة عام.