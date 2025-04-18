ملف مدرب منتخب العراق الجديد يتعقد.. هل سيتم حل اتحاد الكرة؟

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم
، قد قرر فسخ عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس
وكادره المساعد بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية وقد تم اتخاذ هذا الإجراء استنادا إلى المادة (14) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم حسب البيان العراقي.
ودخل ملف التعاقد مع مدرب منتخب العراق
الجديد، في تعقيدات كبيرة ولن يحسم خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بسبب المشكلات الإدارية في الاتحاد العراقي
. تقدم أحد الأعضاء بشكوى رسمية ضد الاتحاد بسبب الفوضى
الإدارية والعمل غير الصحيح وفق ما أكده في الشكوى لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق، الذي يعالج القضايا القانونية في العراق.
كما ان مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق، قد حصل مؤخرا على اعتراف محكمة النزاعات الرياضية في الاتحاد الدولي
(فيفا)، إذ أصبح الطريق ميسرا أمام الأندية الرياضية لمعالجة قضاياها محليا، دون الحاجة للذهاب إلى سويسرا
، مما يوفر الجهد والوقت والتكاليف، إذ استقبل المركز كل من لديه ملاحظات أو شكاوى تجاه أندية تخالف اللوائح والقوانين.
ومركز التسوية ووفق الشكوى والوثائق التي تلقاها مؤخرا ضد الاتحاد العراقي، سيصدر أمرا ولائيا يسفر عنه إيقاف اجتماع الهيئة العامة
لاتحاد الكرة العراقي والمقرر عقده السبت المقبل، إذ كان يأمل الاتحاد العراقي أن يحسم العديد من الأمور العاجلة والمهمة في هذا الاجتماع، لكن هناك خروقات وقرارات غير صحيحة ستحول دون عقده، ليتم تأجيله بشكل اضطراري دون أن يعلن الاتحاد عن ذلك".
مدرب منتخب العراق الجديد.. المهمة الأولى أمام الهيئة المؤقتة
وسيشهد الأسبوع المقبل أيضا إصدار قرار آخر من مركز التسوية والتحكيم، بحل اتحاد الكرة
وتشكيل هيئة مؤقتة، وهناك ضوء أخضر حكومي بهذا الشأن، بعدما تم الاطلاع على المخالفات المرتكبة. أيضًا، هناك عدد من أعضاء الاتحاد العراقي يرغبون بتقديم الاستقالة
من مناصبهم في المرحلة المقبلة، نظرا لقرب حل الاتحاد العراقي وكان أولهم يحيى زغير الذي أكد أن البيئة لم تعد صالحة للعمل في الاتحاد.
فيما ان الاتفاق على الهيئة المؤقتة التي ستسير أمور الاتحاد قد تم بالفعل، إذ لن يستغرق هذا الأمر فترة طويلة، كون كرة القدم في العراق تمر بانعطافة خطيرة وحساسة، خصوصا فيما يتعلق بمنتخب أسود الرافدين
الذي يعيش فترة حاسمة وتنتظره مباراتين مهمتين جدا أمام كوريا الجنوبية
والأردن ورغم ذلك فهو من دون مدرب حاليا، لذلك سيتم تشكيل هيئة مؤقتة تتولى مسؤولية المفاوضات مع المدرب الجديد لأسود الرافدين
.
تجدر الإشارة إلى أن منتخب العراق سيواجه نظيره الكوري الجنوبي في الخامس من شهر يونيو/ حزيران المقبل في ملعب البصرة الدولي
، فيما سيواجه نظيره الأردني
يوم العاشر من الشهر ذاته في استاد
عمان الدولي في إطار مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية.
المصدر: winwin.