ملف مدرب منتخب العراق الجديد يتعقد.. هل سيتم حل اتحاد الكرة؟

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وكان ، قد قرر فسخ عقد المدرب الإسباني وكادره المساعد بسبب إخلالهم الجسيم بالالتزامات التعاقدية وقد تم اتخاذ هذا الإجراء استنادا إلى المادة (14) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم حسب البيان العراقي.ودخل ملف التعاقد مع مدرب منتخب الجديد، في تعقيدات كبيرة ولن يحسم خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك بسبب المشكلات الإدارية في . تقدم أحد الأعضاء بشكوى رسمية ضد الاتحاد بسبب الإدارية والعمل غير الصحيح وفق ما أكده في الشكوى لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق، الذي يعالج القضايا القانونية في العراق.كما ان مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق، قد حصل مؤخرا على اعتراف محكمة النزاعات الرياضية في (فيفا)، إذ أصبح الطريق ميسرا أمام الأندية الرياضية لمعالجة قضاياها محليا، دون الحاجة للذهاب إلى ، مما يوفر الجهد والوقت والتكاليف، إذ استقبل المركز كل من لديه ملاحظات أو شكاوى تجاه أندية تخالف اللوائح والقوانين.ومركز التسوية ووفق الشكوى والوثائق التي تلقاها مؤخرا ضد الاتحاد العراقي، سيصدر أمرا ولائيا يسفر عنه إيقاف اجتماع لاتحاد الكرة العراقي والمقرر عقده السبت المقبل، إذ كان يأمل الاتحاد العراقي أن يحسم العديد من الأمور العاجلة والمهمة في هذا الاجتماع، لكن هناك خروقات وقرارات غير صحيحة ستحول دون عقده، ليتم تأجيله بشكل اضطراري دون أن يعلن الاتحاد عن ذلك".وسيشهد الأسبوع المقبل أيضا إصدار قرار آخر من مركز التسوية والتحكيم، بحل وتشكيل هيئة مؤقتة، وهناك ضوء أخضر حكومي بهذا الشأن، بعدما تم الاطلاع على المخالفات المرتكبة. أيضًا، هناك عدد من أعضاء الاتحاد العراقي يرغبون بتقديم من مناصبهم في المرحلة المقبلة، نظرا لقرب حل الاتحاد العراقي وكان أولهم يحيى زغير الذي أكد أن البيئة لم تعد صالحة للعمل في الاتحاد.فيما ان الاتفاق على الهيئة المؤقتة التي ستسير أمور الاتحاد قد تم بالفعل، إذ لن يستغرق هذا الأمر فترة طويلة، كون كرة القدم في العراق تمر بانعطافة خطيرة وحساسة، خصوصا فيما يتعلق بمنتخب الذي يعيش فترة حاسمة وتنتظره مباراتين مهمتين جدا أمام والأردن ورغم ذلك فهو من دون مدرب حاليا، لذلك سيتم تشكيل هيئة مؤقتة تتولى مسؤولية المفاوضات مع المدرب الجديد لأسود .تجدر الإشارة إلى أن منتخب العراق سيواجه نظيره الكوري الجنوبي في الخامس من شهر يونيو/ حزيران المقبل في ، فيما سيواجه نظيره يوم العاشر من الشهر ذاته في عمان الدولي في إطار مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات المونديالية.المصدر: