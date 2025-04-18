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قيمة الراتب الشهري الجديد لفان دايك بعد تجديد عقده مع ليفربول
رياضة
2025-04-18 | 04:48
440 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
كشفت تقارير صحفية عن قيمة الراتب الشهري الجديد الذي سيحصل عليه الهولندي
فيرجيل فان دايك
مدافع فريق
ليفربول
الإنجليزي بعد تمديد تعاقده رسمياً.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدافع الهولندي الدولي البالغ من العمر 33 عامًا مع نهاية الموسم الحالي، وسط حالة من الغموض استمرت لأشهر بشأن ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق جديد.
وأعلن متصدر جدول ترتيب
الدوري الإنجليزي الممتاز
، في بيان رسمي، صباح اليوم الخميس عن تجديد عقد المدافع البالغ من العمر 33 عامًا، لمدة عامين إضافيين، أي حتى 30 يونيو/حزيران 2027.
كم سيتقاضى
فان دايك
بعد تجديد عقده في
ليفربول
؟
ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن عقد
فيرجيل فان دايك
الجديد سيكون بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (نحو 530 ألف دولار أمريكي)، أي 1.6 مليون جنيه إسترليني شهرياً.
وكان الراتب السابق للمدافع الهولندي 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (نحو 277 ألف دولار)، ما يعني أن الزيادة تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (نحو 238 ألف دولار)، وهي زيادة ضخمة تعكس مكانته داخل الفريق، وتؤكد التزام إدارة ليفربول بالحفاظ على ركائزها الأساسية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى عروضًا من أندية أخرى، لكن ما يحصل عليه من راتب ضخم، إضافة إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها في ليفربول، جعل عدد الأندية المهتمة بضمه قليلاً، كما أن اللاعب لم يكن يرغب في مغادرة "أنفيلد".
وحسب التقرير، فإن العقد الجديد لا يتضمن أي بنود خاصة بالفسخ أو شروط جزائية، كما أن فان دايك لن يتعرض لأي تخفيض في راتبه حتى نهاية عقده، بل سيواصل تقاضي أجر يعتقد أنه في حدود 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وبهذا الأجر سيظل المدافع الهولندي أحد أعلى المدافعين أجرًا في أوروبا، علمًا بأن عقده يتضمن بعض الحوافز المالية، لكنها لا تعتمد على أدائه الفردي، بل ترتبط فقط بنجاح الفريق كمجموعة، مثل التتويج بالألقاب.
ماذا قدّم فان دايك في مسيرته مع ليفربول؟
شارك النجم الهولندي في 314 مباراة بمختلف المسابقات، وترك بصمة واضحة بتسجيله 27 هدفاً وصناعته 13 هدفا آخر، ليصل إجمالي إسهاماته التهديفية إلى 40.
وتُوج
فيرجيل
بالعديد من الألقاب مع ليفربول، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب
كأس العالم للأندية
وكأس السوبر الأوروبي وكأس
الاتحاد الإنجليزي
، بواقع لقب واحد لكل بطولة.
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تجديد عقده مع ليفربول
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