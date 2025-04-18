Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران ترد على حديث ترامب: سندافع عن أنفسنا بحزم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

قيمة الراتب الشهري الجديد لفان دايك بعد تجديد عقده مع ليفربول

رياضة

2025-04-18 | 04:48
قيمة الراتب الشهري الجديد لفان دايك بعد تجديد عقده مع ليفربول
440 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشفت تقارير صحفية عن قيمة الراتب الشهري الجديد الذي سيحصل عليه الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بعد تمديد تعاقده رسمياً.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدافع الهولندي الدولي البالغ من العمر 33 عامًا مع نهاية الموسم الحالي، وسط حالة من الغموض استمرت لأشهر بشأن ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق جديد.

وأعلن متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان رسمي، صباح اليوم الخميس عن تجديد عقد المدافع البالغ من العمر 33 عامًا، لمدة عامين إضافيين، أي حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

كم سيتقاضى فان دايك بعد تجديد عقده في ليفربول؟
ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن عقد فيرجيل فان دايك الجديد سيكون بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (نحو 530 ألف دولار أمريكي)، أي 1.6 مليون جنيه إسترليني شهرياً.

وكان الراتب السابق للمدافع الهولندي 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (نحو 277 ألف دولار)، ما يعني أن الزيادة تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا (نحو 238 ألف دولار)، وهي زيادة ضخمة تعكس مكانته داخل الفريق، وتؤكد التزام إدارة ليفربول بالحفاظ على ركائزها الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى عروضًا من أندية أخرى، لكن ما يحصل عليه من راتب ضخم، إضافة إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها في ليفربول، جعل عدد الأندية المهتمة بضمه قليلاً، كما أن اللاعب لم يكن يرغب في مغادرة "أنفيلد".
 
وحسب التقرير، فإن العقد الجديد لا يتضمن أي بنود خاصة بالفسخ أو شروط جزائية، كما أن فان دايك لن يتعرض لأي تخفيض في راتبه حتى نهاية عقده، بل سيواصل تقاضي أجر يعتقد أنه في حدود 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وبهذا الأجر سيظل المدافع الهولندي أحد أعلى المدافعين أجرًا في أوروبا، علمًا بأن عقده يتضمن بعض الحوافز المالية، لكنها لا تعتمد على أدائه الفردي، بل ترتبط فقط بنجاح الفريق كمجموعة، مثل التتويج بالألقاب.

ماذا قدّم فان دايك في مسيرته مع ليفربول؟
شارك النجم الهولندي في 314 مباراة بمختلف المسابقات، وترك بصمة واضحة بتسجيله 27 هدفاً وصناعته 13 هدفا آخر، ليصل إجمالي إسهاماته التهديفية إلى 40.

وتُوج فيرجيل بالعديد من الألقاب مع ليفربول، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي، بواقع لقب واحد لكل بطولة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

قيمة الراتب الشهري الجديد لفان دايك

تجديد عقده مع ليفربول

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
ميسي: حققت كل شيء.. وهذا قراري بشأن مونديال 2026
06:04 | 2025-04-18
صحيفة اسبانية: كلوب مستعد لتدريب ريال مدريد
05:26 | 2025-04-18
الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء تطالب بحكام أجانب لمواجهة الشرطة
04:00 | 2025-04-18
ملف مدرب منتخب العراق الجديد يتعقد.. هل سيتم حل اتحاد الكرة؟
03:30 | 2025-04-18
استكمال الجولة 28 من "دوري النجوم".. مباراتان في بغداد والبصرة اليوم
03:18 | 2025-04-18
قرار بمعاقبة 6 اندية عربية
01:36 | 2025-04-18
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. حرب في ناحية العزير بميسان
Play
بالفيديو.. حرب في ناحية العزير بميسان
03:17 | 2025-04-18
شاهد.. أب عراقي مفجوع بمقتل ابنه في ألمانيا يثير تفاعلا على التواصل الاجتماعي
Play
شاهد.. أب عراقي مفجوع بمقتل ابنه في ألمانيا يثير تفاعلا على التواصل الاجتماعي
03:12 | 2025-04-18
بالفيديو.. ماذا حصل في سماء بغداد ليلة أمس
Play
بالفيديو.. ماذا حصل في سماء بغداد ليلة أمس
02:12 | 2025-04-18
قلعة "باش طابيا" التاريخية في خطر.. فيديو
Play
قلعة "باش طابيا" التاريخية في خطر.. فيديو
05:28 | 2025-04-17
الفضيلية.. واقع مأساوي يكشف عن فشل البلديات!
Play
الفضيلية.. واقع مأساوي يكشف عن فشل البلديات!
04:32 | 2025-04-17
بعد افتتاح الطريق الحولي.. مطالبات بتوفير ساحات استراحة ومحطات صيانة‎
Play
بعد افتتاح الطريق الحولي.. مطالبات بتوفير ساحات استراحة ومحطات صيانة‎
03:36 | 2025-04-17
تعديل سلم الرواتب: بين الوعود الانتخابية والواقع المرير
Play
تعديل سلم الرواتب: بين الوعود الانتخابية والواقع المرير
02:34 | 2025-04-17
بالفيديو.. فاجعة في البصرة
Play
بالفيديو.. فاجعة في البصرة
11:40 | 2025-04-16
فرق جوالة واكثر من 30 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في النجف‎
Play
فرق جوالة واكثر من 30 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في النجف‎
03:30 | 2025-04-16
نواب: أساليب التسقيط والاتهامات تستبق الانتخابات
Play
نواب: أساليب التسقيط والاتهامات تستبق الانتخابات
03:30 | 2025-04-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.