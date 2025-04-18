إنجاز تاريخي جديد لرونالدو في الدوري السعودي

ووفقا لموقع ، فقد أصبح على بعد خطوات قليلة من دخول التاريخ كأول لاعب عبر العصور يسجل 100 هدف أو أكثر مع أندية شارك فيها ضمن 4 دوريات مختلفة، حيث سبق لـ"الدون" تسجيل أكثر من 100 هدف لريال ومانشستر ويوفنتوس.وحتى الآن، نجح رونالدو في تسجيل 96 هدفا بقميص النصر في مختلف المسابقات (72 هدفا منها جاءت في الدوري)، ليصبح بحاجة إلى 4 أهداف فقط لتحقيق هذا الإنجاز الفريد.وارتفع رصيد رونالدو التهديفي إلى 72 هدفا في الدوري السعودي، بعد أن سجل ثنائية في كل من مباراة العاصمة أمام ومباراة الأخيرة.ويحتل "الدون" حاليا المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين، بفارق ضئيل عن صاحبي المركزين السابع والسادس: (75 هدفا) والبرازيلي رومارينيو (76 هدفا).