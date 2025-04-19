دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يتعرض لضربة "موجعة" قبل مواجهة برشلونة

وذكر إنتر في بيان رسمي أن تورام أجرى فحوصًا طبية، وقد كشفت الفحوص عن معاناة الدولي الفرنسي من إرهاق في عضلات الفخذ اليسرى، مع الإشارة إلى أن حالة ماركوس سيتم تقييمها يومًا تلو آخر.وأفاد موقع "فوتبول " الناطق بالإنجليزية بأن هناك شكوكًا كبيرة تحوم حول مشاركة تورام في مباراة إنتر القادمة، أمام ، والمُقررة إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ33 من بطولة "كالتشيو".وتحمل مباراة بولونيا أهمية كبيرة لإنتر ميلان في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024-25؛ حيث يتصدر "النيراتزوري" ترتيب البطولة المحلية، بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني.مع ذلك، يعير مشجعو إنتر ميلان الجزء الأكبر من اهتمامهم لمواجهة برشلونة الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستُقام يوم 30 أبريل/ نيسان الجاري، فيما ستُلعب مواجهة الإياب يوم 6 مايو/ أيار المقبل.وأشارت صحيفة " " إلى أن مشاركة تورام في مواجهتَي برشلونة بدوري الأبطال "غير مؤكدة" حتى الآن، وسط حالة من عدم وضوح الرؤية بخصوص حالة المهاجم الفرنسي، ومدة غيابه.وكان تورام انضم إلى إنتر صيف العام قبل الماضي (2023)، قادمًا من بوروسيا الألماني، عبر صفقة مجانية.وتمكن تورام من تقديم مستويات مميزة بقميص إنتر، مُسهمًا بـ54 هدفًا (سجّل 32 هدفًا، قدّم 22 تمريرة حاسمة) في 90 مباراة خاضها بصحبة نادي الشمال الإيطالي حتى الآن، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.وتُوج تورام مع إنتر ميلان بلقبين الموسم الماضي، بواقع لقب واحد في الدوري الإيطالي، وآخر في ، علمًا أن " " يتنافسون بصورة جادة على ألقاب الكالتشيو وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قبل أن يشاركوا في بطولة 2025 الصيف المقبل.وأوقعت قرعة مونديال الأندية 2025 إنتر في المجموعة الخامسة، التي تضم أيضًا أندية ريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، ومونتيري المكسيكي.