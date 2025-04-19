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إصابة عضلية جديدة تضرب نيمار مع سانتوس

رياضة

2025-04-19 | 05:20
إصابة عضلية جديدة تضرب نيمار مع سانتوس
216 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


بدا أن الإصابة الجديدة التي تعرّض لها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع فريقه سانتوس البرازيلي أخيراً، أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية.




واضطر الدولي البرازيلي الى مغادرة الملعب في الدقيقة 32 من مباراة فريقه أمام أتلتيكو مينيرو، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري البرازيلي.

وكان نيمار، النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني، قد عاد إلى الملاعب منذ أسبوع فقط بعد تعافيه من إصابة سابقة أبعدته عن الملاعب قرابة شهر ونصف شهر.

وبحسب التقرير الطبي الصادر من نادي سانتوس، فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، يعاني من إصابة عضلية جديدة في الفخذ الأيسر، ويحتاج الى مواصلة برنامج تقوية العضلات لتجنب حدوث إصابات جديدة.

وأصدر النادي البرازيلي بياناً رسمياً عبر حسابه على منصة "إكس" بشأن إصابة نجمه موضحاً: "بعد تعافيه من إصابة عضلية واستمراره في التدريب لاكتساب الكتلة العضلية، عاد اللاعب نيمار إلى المباريات. وفي الشوط الأول من فوز سانتوس على أتلتيكو مينيرو، شعر بإنزعاج شديد في فخذه الأيسر. وبعد إجراء فحوصات، تم تأكيد إصابته الجديدة، وهذه المرة في العضلة نصف الغشائية".

وأضاف: "بدأ اللاعب صاحب القميص الرقم 10 بالفعل العلاج في مركز التدريب، وفي ما يتعلق بالإصابة السابقة في عضلة أخرى، لم يحدث أي انتكاسة. وبالتوازي مع ذلك، سيواصل العمل على تقوية العضلات، محاولاً دائماً تحقيق مستويات عضلية أفضل من أجل تجنب حدوث حالات جديدة".

واختتم البيان باللإشارة الى أنه "سيتم إعادة تقييمه بشكل دوري لمتابعة تطورات العلاج. ومن المعروف أن هذه الحوادث قد تقع بسبب التوقف عن المشاركة. وتم الاتفاق مع الطاقم الفني واللاعب نفسه على أن أعمال التعافي هذه ستستمر، وإذا لزم الأمر، سيتم اتباع نهج جديدة من أجل تحقيق النتائج المثالية للعودة إلى الملعب".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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نيمار

الدوري البرازيلي

سانتوس

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