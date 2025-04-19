برشلونة يهزم سيلتا فيجو بريمونتادا مثيرة

وحقق برشلونة انتصارا مثيرا بنتيجة 4-3، في مباراة أقيمت على ملعب الأولمبي.وسجل لبرشلونة (12)، (64)، ورافينيا (68 و90+8)، بينما أحرز إيجليسياس لسيلتا في الدقائق (15، 52، 62).