أزمة جديدة تطرق أبواب مدريد

، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ودّع البطولة بالخسارة أمام بنتيجة 1-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وسقط ذهاباً بثلاثية دون رد على ملعب أرسنال، قبل أن يخسر مجدداً بنتيجة 1-2 في مباراة الإياب على ملعبه.الخروج من دوري أبطال أوروبا هو حلقة من سلسلة نتائج مخيبة حققها الريال هذا الموسم، تزامناً مع أداء هزيل في عدة مباريات كبيرة هذا الموسم، وهو أمر أحد أبرز أسبابه الإصابات المتكررة.وفقا لما ذكره موقع "ريليفو" الإسباني، فمن المحتمل أن يفقد خدمات مدافع روديغر في الجزء الأخير من الموسم الحالي.وأشار الموقع إلى أنه لم يعد من المستبعد أن يجري روديغر عملية جراحية، بعدما ازداد شعوره بالألم في ركبته.روديغر يعاني من مشكلة في الغضروف المفصلي، مما يحد من حركته ويتطلب المزيد من الراحة.جدير بالذكر أن الريال عانى من غيابات متكررة في خط الدفاع هذا الموسم، أبرزها غياب وإيدير ميليتاو منذ عدة أشهر بسبب قطع الرباط الصليبي.روديغر نفسه غاب 3 أسابيع تقريباً (4 مباريات) في وقت سابق من الموسم الحالي، بسبب إصابة عضلية في فبراير/شباط الماضي.جدير بالذكر أن المدافع الألماني شارك في 47 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.ويسعى الفريق لإنقاذ موسمه بالتتويج بلقبي وكأس ملك إسبانيا على حساب غريمه برشلونة.