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أزمة جديدة تطرق أبواب مدريد

رياضة

2025-04-19 | 14:24
أزمة جديدة تطرق أبواب مدريد
1,005 شوهد

يواجه ريال مدريد أزمة جديدة، تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها النادي الملكي مؤخراً.

ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ودّع البطولة بالخسارة أمام أرسنال بنتيجة 1-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وسقط الريال ذهاباً بثلاثية دون رد على ملعب أرسنال، قبل أن يخسر مجدداً بنتيجة 1-2 في مباراة الإياب على ملعبه.
الخروج من دوري أبطال أوروبا هو حلقة من سلسلة نتائج مخيبة حققها الريال هذا الموسم، تزامناً مع أداء هزيل في عدة مباريات كبيرة هذا الموسم، وهو أمر أحد أبرز أسبابه الإصابات المتكررة.
وفقا لما ذكره موقع "ريليفو" الإسباني، فمن المحتمل أن يفقد ريال مدريد خدمات مدافع أنطونيو روديغر في الجزء الأخير من الموسم الحالي.
وأشار الموقع إلى أنه لم يعد من المستبعد أن يجري روديغر عملية جراحية، بعدما ازداد شعوره بالألم في ركبته.
روديغر يعاني من مشكلة في الغضروف المفصلي، مما يحد من حركته ويتطلب المزيد من الراحة.
جدير بالذكر أن الريال عانى من غيابات متكررة في خط الدفاع هذا الموسم، أبرزها غياب داني كارفاخال وإيدير ميليتاو منذ عدة أشهر بسبب قطع الرباط الصليبي.
روديغر نفسه غاب 3 أسابيع تقريباً (4 مباريات) في وقت سابق من الموسم الحالي، بسبب إصابة عضلية في فبراير/شباط الماضي.
جدير بالذكر أن المدافع الألماني شارك في 47 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف.
ويسعى الفريق الملكي لإنقاذ موسمه بالتتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا على حساب غريمه برشلونة.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مدريد

رودريغر

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