لجنة الانضباط تحدد عقوبة همام طارق

وأوضحت اللجنة أن العقوبة تمت بعد الاطلاع على ما جاءَ في تقريرِ حكم المباراة الذي أوضح بأن اللاعب ارتكب سلوكاً مشيناً بتعمده ضرب لاعب (حسن عبد الكريم) في الشوط الثاني من دون كرة ما استدعى إشهار البطاقة الحمراء.وأضافت اللجنة أن العقوبة جاءت استناداً لأحكام المادة (46/1/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025 ، على أن تنفذَ بعد العقوبةِ الفنية.وختمت اللجنة بالإشارة إلى أن قرار عقوبة اللاعب قابل للاستئناف.