Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة أولية لضحايا قصف أمريكي استهدف اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لجنة الانضباط تحدد عقوبة همام طارق

رياضة

2025-04-21 | 02:24
لجنة الانضباط تحدد عقوبة همام طارق
2,020 شوهد



السومرية نيوز ـ رياضة


قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم معاقبة لاعب نادي الطلبة همام طارق بالايقاف لمباراة واحدة مع تغريمه مالياً بقيمة مليوني دينار عراقي على خلفية تعرضه للطرد في مباراة فريقه الطلبة أمام الزوراء التي أقيمت نهاية آذار الماضي في ملعب المدينة وانتهت بفوز الأخير.


وأوضحت اللجنة أن العقوبة تمت بعد الاطلاع على ما جاءَ في تقريرِ حكم المباراة مهند قاسم الذي أوضح بأن اللاعب همام طارق ارتكب سلوكاً مشيناً بتعمده ضرب لاعب نادي الزوراء (حسن عبد الكريم) في الشوط الثاني من دون كرة ما استدعى إشهار البطاقة الحمراء.

وأضافت اللجنة أن العقوبة جاءت استناداً لأحكام المادة (46/1/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025 ، على أن تنفذَ بعد العقوبةِ الفنية.

وختمت اللجنة بالإشارة إلى أن قرار عقوبة اللاعب قابل للاستئناف.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

الدوري الممتاز

العراق

همام طارق

الطلبة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تأجيل مباريات الدوري الإيطالي حدادا على وفاة البابا فرانسيس
06:10 | 2025-04-21
وفاة أسطورة الأرجنتين "المجون" إثر وعكة صحية
05:42 | 2025-04-21
الاتحاد العراقي يحسم جدل إقامة مباراة كوريا الجنوبية في البصرة
04:34 | 2025-04-21
ريال مدريد يهزم بلباو ويقلص الفارق مع برشلونة
16:57 | 2025-04-20
وفد الاتحاد البرازيلي يتفاوض مع أنشيلوتي بمدريد
13:03 | 2025-04-20
"مثيل ميسي" على رادار ريال مدريد
11:59 | 2025-04-20
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان &quot;محمد حسين&quot; للاعتداء والتهديد
17.93%
11:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
11:31 | 2025-04-19
&quot;اذا جاب عمامه احنا بظهرك&quot;.. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
Play
17.07%
01:40 | 2025-04-20
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
01:40 | 2025-04-20
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
17.02%
13:08 | 2025-04-20
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
13:08 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف &quot;غير مرحب به&quot; للعراقيين
Play
16.78%
11:59 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
11:59 | 2025-04-20
الدولار يسجل انخفاضا في بغداد
16.4%
09:42 | 2025-04-19
الدولار يسجل انخفاضا في بغداد
09:42 | 2025-04-19
توجيه لمديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين
14.81%
09:01 | 2025-04-20
توجيه لمديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين
09:01 | 2025-04-20
المزيد
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

في الكوت.. انتحار شخص من ذوي الاحتياجات بحرق نفسه في الشارع (فيديو)
Play
في الكوت.. انتحار شخص من ذوي الاحتياجات بحرق نفسه في الشارع (فيديو)
04:07 | 2025-04-21
رجل مسن "يتبوّل" على نفسه والتهمة ضد مديرة فرع لمصرف الرشيد.. ما القصة؟ (فيديو)
Play
رجل مسن "يتبوّل" على نفسه والتهمة ضد مديرة فرع لمصرف الرشيد.. ما القصة؟ (فيديو)
03:38 | 2025-04-21
حريق في جامعة ببابل
Play
حريق في جامعة ببابل
13:48 | 2025-04-20
بالفيديو.. تدمير مخلفات حربية غربي الانبار
Play
بالفيديو.. تدمير مخلفات حربية غربي الانبار
13:05 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
Play
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
11:59 | 2025-04-20
بعد 10 دقائق من الافتتاح.. حادث مروري يدشن مجسرا في طوزخورماتو (فيديو)
Play
بعد 10 دقائق من الافتتاح.. حادث مروري يدشن مجسرا في طوزخورماتو (فيديو)
05:25 | 2025-04-20
طالب يتعرض للتعــ نيف بواسطة "كابل كهربائي"
Play
طالب يتعرض للتعــ نيف بواسطة "كابل كهربائي"
04:01 | 2025-04-20
التجارة تمنع تسويق محاصيل الاراضي غير المدرجة بالخطة الزراعية‎
Play
التجارة تمنع تسويق محاصيل الاراضي غير المدرجة بالخطة الزراعية‎
03:06 | 2025-04-20
المشهد الانتخابي في 2025.. مفوضية مستنفرة وأحزاب متغيّرة‎
Play
المشهد الانتخابي في 2025.. مفوضية مستنفرة وأحزاب متغيّرة‎
02:09 | 2025-04-20
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
Play
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
01:40 | 2025-04-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.