لجنة الانضباط تحدد عقوبة همام طارق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة أولية لضحايا قصف أمريكي استهدف اليمن
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-523230-638808135166438022.jpg
لجنة الانضباط تحدد عقوبة همام طارق
رياضة
2025-04-21 | 02:24
2,020 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
قررت
لجنة الانضباط
في
اتحاد كرة القدم
معاقبة لاعب
نادي الطلبة
همام طارق
بالايقاف لمباراة واحدة مع تغريمه مالياً بقيمة مليوني دينار عراقي على خلفية تعرضه للطرد في مباراة فريقه الطلبة أمام
الزوراء
التي أقيمت نهاية آذار الماضي في
ملعب المدينة
وانتهت بفوز الأخير.
وأوضحت اللجنة أن العقوبة تمت بعد الاطلاع على ما جاءَ في تقريرِ حكم المباراة
مهند قاسم
الذي أوضح بأن اللاعب
همام طارق
ارتكب سلوكاً مشيناً بتعمده ضرب لاعب
نادي الزوراء
(حسن عبد الكريم) في الشوط الثاني من دون كرة ما استدعى إشهار البطاقة الحمراء.
وأضافت اللجنة أن العقوبة جاءت استناداً لأحكام المادة (46/1/أ) من لائحةِ الانضباط والأخلاق للموسم 2024-2025 ، على أن تنفذَ بعد العقوبةِ الفنية.
وختمت اللجنة بالإشارة إلى أن قرار عقوبة اللاعب قابل للاستئناف.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
دولة عربية تحدد عقوبة بائعي لحوم الحمير والبغال
10:53 | 2025-03-11
دراسة تحدد أسباب الأرق وطرق الوقاية منه
03:05 | 2025-03-28
طالت الحدود وزاخو ونوروز.. الانضباط تصدر قرارات صارمة
10:04 | 2025-03-04
أصالة وطارق العريان بصدارة محرك البحث.. ما السبب؟
06:48 | 2025-01-27
الدوري الممتاز
العراق
همام طارق
الطلبة
+A
-A
اخترنا لك
تأجيل مباريات الدوري الإيطالي حدادا على وفاة البابا فرانسيس
06:10 | 2025-04-21
وفاة أسطورة الأرجنتين "المجون" إثر وعكة صحية
05:42 | 2025-04-21
الاتحاد العراقي يحسم جدل إقامة مباراة كوريا الجنوبية في البصرة
04:34 | 2025-04-21
ريال مدريد يهزم بلباو ويقلص الفارق مع برشلونة
16:57 | 2025-04-20
وفد الاتحاد البرازيلي يتفاوض مع أنشيلوتي بمدريد
13:03 | 2025-04-20
"مثيل ميسي" على رادار ريال مدريد
11:59 | 2025-04-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
محليات
17.93%
11:31 | 2025-04-19
بالبواري والقامات والعبارات الغريبة.. تفاصيل تعرض عائلة الفنان "محمد حسين" للاعتداء والتهديد
11:31 | 2025-04-19
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
محليات
17.07%
01:40 | 2025-04-20
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
01:40 | 2025-04-20
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
سياسة
17.02%
13:08 | 2025-04-20
أول صورة لاحمد العلواني بعد اطلاق سراحه
13:08 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
محليات
16.78%
11:59 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
11:59 | 2025-04-20
الدولار يسجل انخفاضا في بغداد
اقتصاد
16.4%
09:42 | 2025-04-19
الدولار يسجل انخفاضا في بغداد
09:42 | 2025-04-19
توجيه لمديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين
محليات
14.81%
09:01 | 2025-04-20
توجيه لمديريات التسجيل العقاري حول نقل الملكية بين المواطنين
09:01 | 2025-04-20
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
في الكوت.. انتحار شخص من ذوي الاحتياجات بحرق نفسه في الشارع (فيديو)
04:07 | 2025-04-21
رجل مسن "يتبوّل" على نفسه والتهمة ضد مديرة فرع لمصرف الرشيد.. ما القصة؟ (فيديو)
03:38 | 2025-04-21
حريق في جامعة ببابل
13:48 | 2025-04-20
بالفيديو.. تدمير مخلفات حربية غربي الانبار
13:05 | 2025-04-20
بالفيديو.. ضيف "غير مرحب به" للعراقيين
11:59 | 2025-04-20
بعد 10 دقائق من الافتتاح.. حادث مروري يدشن مجسرا في طوزخورماتو (فيديو)
05:25 | 2025-04-20
طالب يتعرض للتعــ نيف بواسطة "كابل كهربائي"
04:01 | 2025-04-20
التجارة تمنع تسويق محاصيل الاراضي غير المدرجة بالخطة الزراعية
03:06 | 2025-04-20
المشهد الانتخابي في 2025.. مفوضية مستنفرة وأحزاب متغيّرة
02:09 | 2025-04-20
"اذا جاب عمامه احنا بظهرك".. السيد الصدر يوفد معاونه الجهادي الى الفنان محمد حسين عبد الرحيم بعد الاعتداء عليه
01:40 | 2025-04-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.