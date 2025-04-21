اليوم.. ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق

وستقام المباراة الأولى بين ونظيره على عند الساعة 5:00 مساءً.وفي التوقيت ذاته، يحتضن في العاصمة مواجهة قوية تجمع النفط، بفريق الطلبة.وتُختتم مواجهات اليوم الأول عند الساعة 7:30 باستضافة على لفريق .