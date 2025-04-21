أندية العالم تودع البابا فرانسيس.. دقيقة حداد واستذكار للمواقف

واشتهر البابا فرانسيس، المولود في ، بعشقه لكرة القدم وإعجابه بعدد من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، مثل مواطنيه ودييغو أرماندو مارادونا، إلى جانب البرازيلي بيليه.وارتبط البابا فرانسيس بكرة القدم من خلال لقاءاته المتعددة مع عدد من أهم الأندية في العالم لأسباب مختلفة، من أبرزها: ، برشلونة الإسباني، وسان لورنزو الأرجنتيني، الفريق الذي يشجّعه.وأعلن ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الوقوف دقيقة صمت حدادًا على روح البابا فرانسيس خلال مران الفريق اليوم الإثنين.أما ، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يعرب نادي برشلونة لكرة القدم عن تعازيه بوفاة البابا فرانسيس".وفي السياق ذاته، نشر نادي الإسباني على منصاته الرسمية: "يتقدم نادي أتلتيكو بخالص تعازيه في وفاة البابا فرانسيس. رحمه الله".وفي السياق ذاته، كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تم تأجيل مباراة الليلة حتى إشعار آخر بسبب وفاة البابا فرانسيس. نشارككم الحزن على رحيله".وكانت مباراة وبارما، ضمن الجولة 33 من ، قد تأجلت الإثنين بسبب وفاة البابا فرانسيس، أسوة ببقية مباريات الجولة التي كانت مقررة في اليوم ذاته.وفي السياق نفسه، علق برسالة تعزية جاء فيها: "كضوء ساطع، ستبقى كلماتك خالدة في قلوبنا وتهدينا إلى الأبد، حتى مع الكرة القماشية، يمكنك صنع المعجزات".أما إنتر ، متصدر الدوري الإيطالي، فكتب: "ينعى نادي إنترناسيونالي ميلانو رحيل البابا فرانسيس، رجل الإيمان والتواضع والحوار، الذي لامس قلوبنا جميعًا".من جانبه، قال نادي ، عملاق العاصمة الإيطالية: "ينعى نادي روما وفاة البابا فرانسيس، وهي خسارة تُحزن مدينتنا والعالم بأسره، لقد لامس إيمانه وتواضعه وشجاعته وتفانيه قلوب الملايين".وأضاف: "سيبقى إرثه من السلام والتضامن مثالًا لا يُمحى، نتقدم بخالص تعازينا إلى كل من لا يزالون متأثرين بقيمه".ونعى نادي أتالانتا الإيطالي البابا فرانسيس قائلًا: "يشعر نادي أتالانتا بحزن عميق لسماع نبأ رحيل البابا فرانسيس، الرجل الذي جسّد القيم الإنسانية وكان شغوفًا بالرياضة التي نحبها جميعًا".فيما علّق نادي فيورنتينا: "تتقدم عائلة كوميسو - ملاك الفيولا - وجميع أفراد نادي فيورنتينا بخالص تعازيهم في وفاة الأب الأقدس".أما نادي سان لورنزو الأرجنتيني، الفريق الذي شجّعه البابا فرانسيس ولعب والده الراحل في صفوف فريق كرة التابع له، فنشر رسالة مطوّلة عبر منصة "إكس"، وكتب النادي: "كان دائمًا واحدًا منا، مشجعًا للفريق طفلًا ورجلًا، ثم كاهنًا وكاردينالًا، وأخيرًا بابا".وأكمل النادي في رسالته المؤثرة: لطالما عبّر عن شغفه بـ"السيكلون" (لقب نادي سان لورنزو)، عندما كان يذهب إلى ملعب "فييخو غازوميتر" لمشاهدة فريق عام 1946، وعندما قام بتثبيت أنخيل في كنيسة المدينة الرياضية، وعندما كان يستقبل الزوار باللونين الأزرق والأحمر في ، دائمًا بفرحة غامرة، كان يحمل رقم العضوية 88235".واختتم النادي رسالته: "بحزن عميق، نقول اليوم من سان لورنزو: وداعًا، شكرًا لك، وإلى اللقاء إلى الأبد! سنكون معًا إلى الأبد!".