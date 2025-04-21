السيتي يبلغ سيلفا بقرار "محبط".. هل سيلحق دي بروين؟

وأبلغ مانشستر سيتي
وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" برناردو سيلفا
بأنه لم يعد جزءا من خططهم، حيث يستعد الفريق الإنجليزي لإعادة بناء نفسه خلال الصيف المقبل تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا
.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكد بالفعل رحيل نجم خط الوسط البلجيكي كيفين دي بروين
عن صفوف مانشستر
سيتي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقد اللاعب هذا الصيف، ولم يحصل على صفقة جديدة في سن الـ33 عاما.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن برناردو
سيلفا حريص على العودة إلى فريقه الأصلي بنفيكا البرتغالي
، وقد يتم الاتفاق على العودة إذا وافق السيتي على رسوم انتقال أقل بكثير من الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرتغالي
البالغ 58 مليون يورو.
ولا تزال أندية في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين مهتمة بخدمات اللاعب البرتغالي، لكنه متردد في التوجه إلى الشرق الأوسط في هذه المرحلة.
كما أن سيلفا كان ضمن اهتمامات نادي برشلونة الإسباني
، قد يعود إلى المكان الذي بدأ منه كل شيء خلال فترة الانتقالات القادمة.
يذكر أن برناردو سيلفا انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2017 قادما من نادي موناكو
، وشارك في 397 مباراة مع الفريق الإنجليزي وتوج معه بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز
، بالإضافة إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي
وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا.