السيتي يبلغ سيلفا بقرار "محبط".. هل سيلحق دي بروين؟

وأبلغ وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" بأنه لم يعد جزءا من خططهم، حيث يستعد الفريق الإنجليزي لإعادة بناء نفسه خلال الصيف المقبل تحت قيادة مدربه الإسباني .وتأتي هذه الخطوة بعد أن تأكد بالفعل رحيل نجم خط الوسط البلجيكي عن صفوف سيتي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقد اللاعب هذا الصيف، ولم يحصل على صفقة جديدة في سن الـ33 عاما.وأشارت تقارير صحفية إلى أن سيلفا حريص على العودة إلى فريقه الأصلي ، وقد يتم الاتفاق على العودة إذا وافق السيتي على رسوم انتقال أقل بكثير من الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ 58 مليون يورو.ولا تزال أندية في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين مهتمة بخدمات اللاعب البرتغالي، لكنه متردد في التوجه إلى الشرق الأوسط في هذه المرحلة.كما أن سيلفا كان ضمن اهتمامات ، قد يعود إلى المكان الذي بدأ منه كل شيء خلال فترة الانتقالات القادمة.يذكر أن برناردو سيلفا انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2017 قادما من ، وشارك في 397 مباراة مع الفريق الإنجليزي وتوج معه بستة ألقاب في ، بالإضافة إلى الفوز بكأس وكأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا.