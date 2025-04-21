جدل داخل فريق ليفربول حول مستقبل أرنولد

وارتبط اسم الظهير الأيمن (26 عاما) بقوة بالرحيل عن "أنفيلد" والانضمام إلى صفوف فريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال : “منذ انضمامي إلى النادي، كان لاعبا رائعا بكل المقاييس. قدم الكثير للفريق، وسيظل اسمه محفورا في ذاكرة الجماهير لما حققه من إنجازات، إذا قرر الرحيل”.

وأضاف صخرة دفاع "الريدز": "حتى الآن، لا نعرف كمجموعة ما الذي سيحدث فالأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة لنا".

يذكر أن ترينت قاد فريق لتحقيق فوز ثمين على مضيفه بإحرازه هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 77 بعد دقائق من نزوله إلى أرض ملعب "كينغ باور"، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الـ33 من لكرة القدم ليصبح "الريدز" قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب بطل "البريميرليغ" لصالحه.