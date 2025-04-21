جدل داخل فريق ليفربول حول مستقبل أرنولد

وارتبط اسم الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد (26 عاما) بقوة بالرحيل عن قلعة "أنفيلد" والانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.
وقال فان دايك: “منذ انضمامي إلى النادي، كان ترينت لاعبا رائعا بكل المقاييس. قدم الكثير للفريق، وسيظل اسمه محفورا في ذاكرة الجماهير لما حققه من إنجازات، إذا قرر الرحيل”.
وأضاف صخرة دفاع "الريدز": "حتى الآن، لا نعرف كمجموعة ما الذي سيحدث فالأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة لنا".
يذكر أن ترينت ألكسندر أرنولد قاد فريق ليفربول لتحقيق فوز ثمين على مضيفه ليستر سيتي بإحرازه هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 77 بعد دقائق من نزوله إلى أرض ملعب "كينغ باور"، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليصبح "الريدز" قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب بطل "البريميرليغ" لصالحه.