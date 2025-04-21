تصريح يفتح طريق ألونسو إلى مدريد.. هل سيخلف انشيلوتي؟

وارتبط اسم بتولي قيادة خلفا للإيطالي حال الاستغناء عن خدماته، في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم.وفي ضوء ذلك، كشف كارو، الرئيس التنفيذي لباير ، عن وجود اتفاق ودي يسمح لتشابي ألونسو بمغادرة النادي، في حال وصول عرض من أحد الأندية التي لعب لها سابقاً.وقال فرناندو كارو في تصريحات صحفية: "لدينا اتفاق مع ألونسو بشأن رحيله، إذا جاء عرض من نادٍ لعب له سابقًا، فسنفتح باب النقاش ولن نقف في طريقه، ونؤكد أنه لا توجد شروط جزائية في عقد تشابي معنا".وأضاف: "علاقتنا مع جيدة جدًا، ومستقبل ألونسو سيتضح خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".ويأتي هذا التصريح ليُعزز من احتمالية انتقال تشابي ألونسو إلى تدريب ريال مدريد، خاصة مع اقتراب نهاية موسم قد يشهد تغييرات فنية في صفوف .وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو ، خبير الانتقالات في أوروبا، كشف خلال الساعات الماضية أن تشابي ألونسو على رأس أولويات ريال مدريد، وأن الخطّة واضحة منذ أشهر ولا يزال ينتظر الخطوات الرسمية.وأضاف أن إدارة ليفركوزن لن تقف في طريق تشابي لأنها تدرك مدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، منذ رفضه عروضاً من وبايرن العام الماضي، وفضل البقاء مع الفريق.يذكر أن تقارير إسبانية كشفت أيضاً أن أنشيلوتي أصبح مهدداً بالإقالة من تدريب ريال مدريد حال خسارة نهائي أمام برشلونة يوم السبت المقبل، في الوقت الذي ارتبط فيه المدرب الإيطالي بتولي قيادة المنتخب البرازيلي.