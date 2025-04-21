تصريح يفتح طريق ألونسو إلى مدريد.. هل سيخلف انشيلوتي؟

وارتبط اسم تشابي ألونسو
بتولي قيادة ريال مدريد
خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي
حال الاستغناء عن خدماته، في ظل تراجع نتائج الفريق الملكي
هذا الموسم.
وفي ضوء ذلك، كشف فرناندو
كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن
، عن وجود اتفاق ودي يسمح لتشابي ألونسو بمغادرة النادي، في حال وصول عرض من أحد الأندية التي لعب لها سابقاً.
وقال فرناندو كارو في تصريحات صحفية: "لدينا اتفاق مع تشابي
ألونسو بشأن رحيله، إذا جاء عرض من نادٍ لعب له سابقًا، فسنفتح باب النقاش ولن نقف في طريقه، ونؤكد أنه لا توجد شروط جزائية في عقد تشابي معنا".
وأضاف: "علاقتنا مع ريال مدريد
جيدة جدًا، ومستقبل ألونسو سيتضح خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة".
ويأتي هذا التصريح ليُعزز من احتمالية انتقال تشابي ألونسو إلى تدريب ريال مدريد، خاصة مع اقتراب نهاية موسم قد يشهد تغييرات فنية في صفوف النادي الملكي
.
وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو
، خبير الانتقالات في أوروبا، كشف خلال الساعات الماضية أن تشابي ألونسو على رأس أولويات ريال مدريد، وأن الخطّة واضحة منذ أشهر ولا يزال ينتظر الخطوات الرسمية.
وأضاف أن إدارة ليفركوزن لن تقف في طريق تشابي لأنها تدرك مدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد، منذ رفضه عروضاً من الدوري الإنجليزي الممتاز
وبايرن ميونخ
العام الماضي، وفضل البقاء مع الفريق.
يذكر أن تقارير إسبانية كشفت أيضاً أن أنشيلوتي أصبح مهدداً بالإقالة من تدريب ريال مدريد حال خسارة نهائي كأس ملك إسبانيا
أمام برشلونة يوم السبت المقبل، في الوقت الذي ارتبط فيه المدرب الإيطالي بتولي قيادة المنتخب البرازيلي.