رونالدو خارج حسابات النصر لمباراة الثلاثاء

ويحل النصر ضيفًا على ضمك مساء غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من المسابقة، التي يعتلي صدارة الهدافين فيها.وذكرت صحيفة "اليوم" أن استبعاد رونالدو جاء بغرض إراحته، علمًا بأن الفريق تنتظره مواجهة هامة ضد إف مارينوس الياباني مساء السبت المُقبل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.وسجل رونالدو 23 هدفًا في هذا الموسم، ما يجعله في صدارة الهدافين بعد 28 جولة من عمر المسابقة، فيما ينوي الإيطالي مدرب النصر، الاعتماد على الثنائي البرازيلي ويسلي وأنجيلو لتعزيز الهجوم في غياب الدون.