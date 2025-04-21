برشلونة يراقب مويس كين لتعزيز هجومه

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تفكر في تعزيز هجوم الفريق، من خلال التعاقد مع الدولي الإيطالي ، مهاجم الحالي ويوفنتوس السابق.ويقدم كين مع فيورنتينا مستويات رائعة هذا الموسم، ويرتبط بعقد حتى صيف 2029.ورحل كين من إلى فيورنتينا في الصيف الماضي، مقابل 13 مليون يورو، ويملك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 50 مليون يورو.وأشار التقرير، إلى أن المدير الرياضي لبرشلونة، يراقب تطور كين مع فيورنتينا، تمهيدًا لإمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.ولعب كين بقميص فيورنتينا هذا الموسم 39 مباراة بمختلف المُسابقات، وسجل 23 هدفًا، وصنع 3 آخرين.ولعب كين بقميص يوفنتوس في 123 مباراة، سجل فيهم 22 هدفًا، وصنع 3 آخرين، كما سبق له اللعب لأندية وإيفرتون وهيلاس .