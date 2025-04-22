شخص عربي يعيد كلوب لدائرة اهتمام ريال مدريد

وأشارت تقارير عدة إلى أن كلوب يعد أحد المرشحين لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريب الفريق الملكي ابتداءً من الموسم المقبل.
وبحسب إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية، فإن الخيار الأول لإدارة ريال مدريد يبقى تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن.
لكن التقرير أضاف أن هناك ضغوطا داخلية لدعم خيار التعاقد مع كلوب، يقودها كل من المغربي أنس لغراري، المستشار المقرب من الرئيس فلورنتينو بيريز والداعم الرئيسي لمشروع السوبرليغ، إلى جانب خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للنادي.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن لغراري معجب بشخصية كلوب وقد اقترحه على بيريز منذ عدة أشهر.
من جانبه، أوضح مارك كوسيكي، وكيل أعمال يورغن كلوب، في تصريحات سابقة: "ندرك وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى وبعض المنتخبات، لكن كلوب لا يخطط للعودة إلى التدريب الموسم المقبل، سواء مع ريال مدريد أو مع منتخب البرازيل".
وأضاف: "يورغن سعيد بدوره الحالي مع ريد بول، ويرتبط بعقد مستمر، ولا يوجد أي جديد يمكن الكشف عنه حاليا".