شخص عربي يعيد كلوب لدائرة اهتمام ريال مدريد

وأشارت تقارير عدة إلى أن كلوب يعد أحد المرشحين لخلافة الإيطالي في تدريب الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وبحسب إذاعة "راديو ماركا" ، فإن الخيار الأول لإدارة يبقى ، مدرب .

لكن التقرير أضاف أن هناك ضغوطا داخلية لدعم خيار التعاقد مع كلوب، يقودها كل من أنس لغراري، المستشار المقرب من الرئيس والداعم الرئيسي لمشروع السوبرليغ، إلى جانب أنخيل ، المدير التنفيذي للنادي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن لغراري معجب بشخصية كلوب وقد اقترحه على منذ عدة أشهر.

من جانبه، أوضح مارك كوسيكي، وكيل أعمال ، في تصريحات سابقة: "ندرك وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى وبعض المنتخبات، لكن كلوب لا يخطط للعودة إلى التدريب الموسم المقبل، سواء مع ريال أو مع منتخب ".

وأضاف: " سعيد بدوره الحالي مع ريد بول، ويرتبط بعقد مستمر، ولا يوجد أي جديد يمكن الكشف عنه حاليا".