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أنشيلوتي يعلق على احتمال إقالته من تدريب ريال مدريد

رياضة

2025-04-22 | 09:55
أنشيلوتي يعلق على احتمال إقالته من تدريب ريال مدريد
447 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حول احتمال إقالته من منصب مدرب الفريق الملكي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أنشيلوتي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة ريال مدريد أمام مضيفه خيتافي: "أنا أحب هذا العمل، وأنا أرغب في أن يستمر إلى أقصى حد ممكن. أنا ببساطة سأتقدم بالشكر للجميع، في حال رحيلي عن منصبي، هذا كل شيء".

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على خيتافي مساء غد الأربعاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

يذكر أن نادي ريال مدريد خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، إضافة إلى أنه قريب من الفشل في الدفاع عن لقب بطل الدوري المحلي، إذا يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، وذلك قبل أربع جولات من انتهاء الدوري.

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أنشيلوتي

ريال مدريد

إقالة

كرة قدم

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