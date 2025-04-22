أنشيلوتي يعلق على احتمال إقالته من تدريب ريال مدريد

ونقلت صحيفة "ماركا" عن تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة أمام مضيفه خيتافي: "أنا أحب هذا العمل، وأنا أرغب في أن يستمر إلى أقصى حد ممكن. أنا ببساطة سأتقدم بالشكر للجميع، في حال رحيلي عن منصبي، هذا كل شيء".

ويحل فريق ضيفا على خيتافي مساء غد الأربعاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من "لا ليغا".

يذكر أن خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، إضافة إلى أنه قريب من الفشل في الدفاع عن لقب الدوري المحلي، إذا يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة، وذلك قبل أربع جولات من انتهاء الدوري.