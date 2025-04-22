ديربي بغداد يبتسم للزوراء على حساب الشرطة

حسم فريق لصالحه بعد فوزه على الشرطة في لكرة القدم.

وفاز النوارس بهدف نظيف خلال المباراة التي احتضنها . وبهذا الفوز يتربع على عرش الدوري برصيد 61 نقطة بينما تجمد رصيد الشرطة عند 59 نقطة.