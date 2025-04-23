ريال مدريد يواجه خيتافي لمطاردة برشلونة على الصدارة

ويحتل وصافة ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي خيتافي في المركز 12 برصيد 39 نقطة.ويسعى لتحقيق الفوز خارج الديار، لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الليجا، قبل مواجهة الفريقين في بنهائي .