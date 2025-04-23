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ريال مدريد يواجه خيتافي لمطاردة برشلونة على الصدارة
رياضة
2025-04-23 | 07:34
487 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يحل
ريال مدريد
ضيفًا على خيتافي، يوم الأربعاء المقبل على ملعب كوليسيوم
ألفونسو بيريز
، ضمن منافسات الجولة 33 من
الدوري الإسباني
2024-2025.
ويحتل
الميرنجي
وصافة ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي خيتافي في المركز 12 برصيد 39 نقطة.
ويسعى
ريال مدريد
لتحقيق الفوز خارج الديار، لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الليجا، قبل مواجهة الفريقين في
الكلاسيكو
بنهائي
كأس الملك
.
Alsumaria Tv
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