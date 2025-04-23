Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق قرب شركة نفط الشمال في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فينيسيوس مهدد بالإيقاف عن اللعب لسنتين

رياضة

2025-04-23 | 12:33
فينيسيوس مهدد بالإيقاف عن اللعب لسنتين
المصدر:
موقع كووورة
606 شوهد

بات البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مهددا بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة سنتين.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "فينيسيوس جونيور مهدد بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة قد تصل إلى سنتين، بسبب امتلاكه لعدة أندية".

وأضاف خبير الميركاتو: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يحقق مع فينيسيوس بتهمة انتهاك لوائحه المتعلقة بتضارب المصالح".

ويرتبط فينيسيوس جونيور بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2027، وذكرت تقارير عديدة اليوم أنه توصل لاتفاق جديد بشأن عقده مع الميرنجي ليستمر في "سانتياجو برنابيو" حتى 2030.

وارتبط فينيسيوس جونيور لفترة طويلة بالانتقال إلى الدوري السعودي، كما أنه رفض عرضا مذهلا يبلغ مليار يورو للبقاء مع ريال مدريد.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

فينيسيوس

ريال مدريد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
التشكيلة الرسمية لريال مدريد لمواجهة خيتافي والقنوات الناقلة
13:33 | 2025-04-23
إيقاف حكم الريال وأرسنال بسبب "كارثة" تحكيمية
11:55 | 2025-04-23
قبول مشروط من فليك للاستمرار مع برشلونة.. ماذا طلب؟
11:35 | 2025-04-23
قبيل الكلاسيكو.. فليك يدعم أنشيلوتي بكلمات مؤثرة
09:04 | 2025-04-23
ريال مدريد يواجه خيتافي لمطاردة برشلونة على الصدارة
07:34 | 2025-04-23
وفاة البابا تمنح برشلونة نقطة قوة إضافية على إنتر بدوري أبطال أوروبا
06:17 | 2025-04-23
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. نينوى تتحول الى اللون الأحمر
Play
بالفيديو.. نينوى تتحول الى اللون الأحمر
12:14 | 2025-04-23
"لا ضمانات حقيقية وخسائر لمالكي سياراتها".. انتقاداتٌ واسعةٌ تطال شركةَ GMC الامريكيةَ
Play
"لا ضمانات حقيقية وخسائر لمالكي سياراتها".. انتقاداتٌ واسعةٌ تطال شركةَ GMC الامريكيةَ
11:11 | 2025-04-23
حريق داخل مجموعة محال تجارية غربي بغداد
Play
حريق داخل مجموعة محال تجارية غربي بغداد
08:56 | 2025-04-23
الإطاحة بقاتل موظف في شركة نفط ميسان
Play
الإطاحة بقاتل موظف في شركة نفط ميسان
08:30 | 2025-04-23
الرئيس الفلسطيني في كلمة له: سلّموا الرهائن يا اولاد الكلب وخلصونا
Play
الرئيس الفلسطيني في كلمة له: سلّموا الرهائن يا اولاد الكلب وخلصونا
08:18 | 2025-04-23
المصرف الأهلي تحت مجهر السومرية.. احتكار للحوالات وشبهات بغياب الرقابة (فيديو)
Play
المصرف الأهلي تحت مجهر السومرية.. احتكار للحوالات وشبهات بغياب الرقابة (فيديو)
05:05 | 2025-04-23
بحجة الاستثمار.. السيطرة على 2000 دونم تابعة لموظفين بجامعة بغداد
Play
بحجة الاستثمار.. السيطرة على 2000 دونم تابعة لموظفين بجامعة بغداد
03:00 | 2025-04-23
"الدعاية المبكرة" سيناريو يستبق كل دورة انتخابية.. ودعوات لمحاسبة المخالفين قانونيا
Play
"الدعاية المبكرة" سيناريو يستبق كل دورة انتخابية.. ودعوات لمحاسبة المخالفين قانونيا
02:00 | 2025-04-23
لقطات جديدة من الهجوم على مقهى "رضا علوان" في الكاظمية
Play
لقطات جديدة من الهجوم على مقهى "رضا علوان" في الكاظمية
14:12 | 2025-04-22
عمال يعثرون على ذهب بالبصرة وصديقهم الصيني يضحك.. ماذا وجدوا؟
Play
عمال يعثرون على ذهب بالبصرة وصديقهم الصيني يضحك.. ماذا وجدوا؟
13:55 | 2025-04-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.