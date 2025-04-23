فينيسيوس مهدد بالإيقاف عن اللعب لسنتين

وكتب فابريزيو ، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": " مهدد بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة قد تصل إلى سنتين، بسبب امتلاكه لعدة أندية".وأضاف خبير الميركاتو: " (فيفا) يحقق مع بتهمة انتهاك لوائحه المتعلقة بتضارب المصالح".ويرتبط فينيسيوس جونيور بعقد مع حتى صيف 2027، وذكرت تقارير عديدة اليوم أنه توصل لاتفاق جديد بشأن عقده مع ليستمر في " برنابيو" حتى 2030.وارتبط فينيسيوس جونيور لفترة طويلة بالانتقال إلى ، كما أنه رفض عرضا مذهلا يبلغ مليار يورو للبقاء مع .