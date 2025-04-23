التشكيلة الرسمية لريال مدريد لمواجهة خيتافي والقنوات الناقلة

ويدخل الفريق اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متخلفًا بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة، وتسعى كتيبة لتحقيق الفوز لتقليص الفارق قبل المواجهة المرتقبة في الملك ضد البلوغرانا.وعلى الجانب الأخر يحتل خيتافي المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، ويسعى بالظهور بأداء جيد في المباراة، رغم أنه يفتقد جهود عدة لاعبين بسبب الإيقافات والإصابات، مما قد يؤثر على أدائه في اللقاء.والقنوات الناقلة لمباراة ضد خيتافي اليوم في 2025 هي: