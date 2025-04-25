الخلافات تضرب مفاوضات تجديد عقد نجم برشلونة

يُقدّم أفضل مواسمه منذ انطلاق مسيرته الاحترافية، ما دفع للتحرك مبكرًا لتجديد عقده، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو/ حزيران 2027.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المفاوضات بين الطرفين تواجه عقبات كبيرة، إذ لا تتعلق الخلافات بتفاصيل ثانوية بل بـ"نقاط جوهرية"، أبرزها مدة العقد وقيمة الراتب.ووفقًا للمصدر نفسه، فإن عرض برشلونة يتضمن تمديدًا لسنة إضافية حتى 2028 مع خيار تجديد مشروط لموسم آخر حتى 2029، في صيغة تعاقدية تُعرف بـ"1+1"، لتفادي العقود الطويلة التي أثقلت ميزانية النادي سابقًا.لكن رافينيا يُفضّل توقيع عقد ثابت لمدة عامين دون أي بنود تجديد مشروطة، ما يضع المفاوضات في طريق مسدود مؤقتًا.وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن المفاوضات بين رافينيا ونادي برشلونة لا تزال في مراحلها الأولية، لكنها تعاني من "خلافات جوهرية"، أبرزها الراتب السنوي المعروض، والذي لا يرضي اللاعب البرازيلي، بحسب ما ذكره مقربون منه.ويرى رافينيا أن العرض المالي لا يُعبّر عن مستواه الحالي، خاصة بعد تألقه اللافت هذا الموسم، حيث ساهم في 53 هدفًا خلال 49 مباراة، بواقع 30 هدفًا و23 تمريرة حاسمة، ما جعله ضمن أبرز المرشحين للكرة الذهبية هذا العام.ورغم تلقيه عرضًا مغريًا من ، فضّل رافينيا التريث، مُبدياً رغبته في الاستمرار بالمنافسة على أعلى المستويات الأوروبية.