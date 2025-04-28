برشلونة يدخل دوامة القلق قبيل مواجهة الانتر والسبب حكم المباراة

وأدار توربان (42 عاماً) العديد من المواجهات في دوري الأبطال هذا الموسم، أبرزها بين وريال (2-3) وريال مدريد وأتلتيكو (2-1) ويوفنتوس ومانشستر سيتي (2-0).وكانت أشهر مبارياته نهائي دوري الأبطال 2022 حين تفوق على .وشارك توربان، منذ 2010، في 2018 و2022 ويورو 2021 و2024.ذكريات سيئةبالنسبة لبرشلونة كان توربان حاضراً في ذكرتين سيئتين، حين خسر 3-0 أمام بعد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2018 بهدف الشهير، وأمام 2-1 في دور 32 بالدوري الأوروبي في 2023.لكنه كان الحكم أيضاً في فوز برشلونة 3-1 على في 2019، و1-0 على بعد عامين.وأدار توربان 5 مباريات لإنتر ، وفاز الفريق الإيطالي 3 مرات وخسر مرتين.ففي 2012 خسر إنتر أمام هايدوك سبليت الكرواتي 2-0 في بحضور توربان، وبعد 6 سنوات تغلب إنتر 2-1 أمام مع نفس الحكم.وكان توربان شاهداً على خسارة إنتر 3-2 أمام ريال مدريد في 2020، وعلى فوز إنتر أمام دينامو كييف في 2021، وأمام جاره ميلان 1-0 ليتأهل لنهائي دوري الأبطال 2023.