برشلونة يدخل دوامة القلق قبيل مواجهة الانتر والسبب حكم المباراة

وأدار توربان (42 عاماً) العديد من المواجهات في دوري الأبطال هذا الموسم، أبرزها بين مانشستر سيتي
وريال مدريد
(2-3) وريال مدريد وأتلتيكو (2-1) ويوفنتوس ومانشستر سيتي (2-0).
وكانت أشهر مبارياته نهائي دوري الأبطال 2022 حين تفوق ريال مدريد
على ليفربول
.
وشارك توربان، الحكم الدولي
منذ 2010، في كأس العالم
2018 و2022 ويورو 2021 و2024.
ذكريات سيئة
بالنسبة لبرشلونة كان توربان حاضراً في ذكرتين سيئتين، حين خسر 3-0 أمام روما
بعد ريمونتادا
في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2018 بهدف كوستاس مانولاس
الشهير، وأمام مانشستر يونايتد
2-1 في دور 32 بالدوري الأوروبي في 2023.
لكنه كان الحكم أيضاً في فوز برشلونة 3-1 على بروسيا دورتموند
في 2019، و1-0 على دينامو كييف
بعد عامين.
وأدار توربان 5 مباريات لإنتر ميلان
، وفاز الفريق الإيطالي 3 مرات وخسر مرتين.
ففي 2012 خسر إنتر أمام هايدوك سبليت الكرواتي 2-0 في الدوري الأوروبي
بحضور توربان، وبعد 6 سنوات تغلب إنتر 2-1 أمام توتنهام
مع نفس الحكم.
وكان توربان شاهداً على خسارة إنتر 3-2 أمام ريال مدريد في 2020، وعلى فوز إنتر أمام دينامو كييف في 2021، وأمام جاره ميلان 1-0 ليتأهل لنهائي دوري الأبطال 2023.