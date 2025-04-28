درجال يطمئن الجماهير العراقية: لم أفقد النطق

أعلن رئيس ، الاثنين، أنه بصحة جيدة ولم يفقد النطق، وذلك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وقال في منشور له على صفحته في الفيسبوك، "إلى الجماهير المحبة والأوساط الرياضية وجميع وسائل الإعلام، أحبُ أن أُطمئن الجميع بأنني بصحة جيدة، وأتماثل للشفاء بفضل الله وبركة دعاء الناس الطيبة".

وأضاف "لم أفقد (النطق) كما روجت بعض الصفحات والمواقع بشكل غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة".

وكشف درجال "مررت بوعكة صحية مما أدى حسب تشخيص الطبيب المختص إلى احتقان شديد في المنطقة فوق مع ارتجاع حنجري بلعومي وهو من الحالات الشائعة جداً"، مضيفا "حركة الحبال الصوتية طبيعية مما تطلب حسب توجيهات الأطباء الالتزام بعدم الكلام، وأخذ قسط من الراحة كجزء من خطة العلاج خلال فتره قصيرة".