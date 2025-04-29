فليك يجدد العهد مع برشلونة

وتولى فليك، قيادة برشلونة مطلع الموسم الجاري، خلفا للإسباني ، وقاد الفريق لتحقيق العديد من النجاحات.وأكد الصحفي بولو، الذي يعمل بصحيفة " " ، أنه تم الاتفاق بين فليك وإدارة برشلونة على التجديد، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل، بحسب موقع " ".وأضاف بولو، أن فليك سيوقع عقدا لمدة موسم واحد فقط، دون أي بنود اختيارية، ما يعني أن برشلونة سيضمن بقاءه حتى صيف 2027.وبحسب مصادر مقربة من وكيل أعمال فليك، فإن الخطة هي الانتهاء من كل تفاصيل العقد الجديد في الأسبوع الثاني من مايو/أيار المقبل، والإعلان رسميا في نهاية الموسم.ونجح فليك مؤخرا في قيادة برشلونة للتتويج بلقب ، بعد الفوز على (3-2) في المباراة النهائية.ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر ، مساء غد، على ملعب الأولمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.