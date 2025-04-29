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فليك يجدد العهد مع برشلونة
رياضة
2025-04-29 | 03:16
362 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، بأن الألماني
هانز فليك
، مدرب برشلونة، توصل لاتفاق رسمي مع
النادي الكتالوني
على تجديد تعاقده.
وتولى فليك، قيادة برشلونة مطلع الموسم الجاري، خلفا للإسباني
تشافي هيرنانديز
، وقاد الفريق لتحقيق العديد من النجاحات.
وأكد الصحفي
فرناندو
بولو، الذي يعمل بصحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، أنه تم الاتفاق بين فليك وإدارة برشلونة على التجديد، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل، بحسب موقع "
كورة
".
وأضاف بولو، أن فليك سيوقع عقدا لمدة موسم واحد فقط، دون أي بنود اختيارية، ما يعني أن برشلونة سيضمن بقاءه حتى صيف 2027.
وبحسب مصادر مقربة من وكيل أعمال فليك، فإن الخطة هي الانتهاء من كل تفاصيل العقد الجديد في الأسبوع الثاني من مايو/أيار المقبل، والإعلان رسميا في نهاية الموسم.
ونجح فليك مؤخرا في قيادة برشلونة للتتويج بلقب
كأس ملك إسبانيا
، بعد الفوز على
ريال مدريد
(3-2) في المباراة النهائية.
ويستعد برشلونة لمواجهة إنتر
ميلان
، مساء غد، على ملعب
لويس كومبانيس
الأولمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
Alsumaria Tv
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