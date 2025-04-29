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مفاجأة لأنشيلوتي قبل الرحيل عن ريال مدريد

رياضة

2025-04-29 | 04:36
مفاجأة لأنشيلوتي قبل الرحيل عن ريال مدريد
606 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

بات من المؤكد أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، حسبما أجمعت وسائل الإعلام الإسبانية المقربة من دوائر النادي الملكي.

وانجرف موسم الريال بعيدًا عن طموحات المشجعين، بعد أن ودّع دوري أبطال أوروبا بهزيمته ذهابًا وإيابًا أمام أرسنال، بينما خسر نهائيي كأس الملك وكأس السوبر أمام برشلونة.

عطفًا على الخسائر الرياضية المتتالية، بات أنشيلوتي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، تزامنًا مع تأكيدات من (The Athletic) على أن كارليتو لديه اتفاق مسبق مع منتخب البرازيل بالفعل.

ريال مدريد يجهز حفلًا وداعيًا ضخمًا للمدرب أنشيلوتي
حسب شبكة (RC) الموالية لريال مدريد، فإن مجلس الإدارة يجهز حفلًا وداعيًا ضخمًا للمدرب أنشيلوتي في ملعب (سانتياغو برنابيو) تكريمًا لمسيرته الأسطورية مع النادي.

في 2015، رحل كارلو بطريقة غير لائقة، ويريد الرئيس فلورنتينو بيريز تفادي تكرار نفس السيناريو، حيث أجمعت الإدارة على أن المدرب المخضرم يستحق حفلًا تكريميًا ضخمًا.

ريال مدريد يدخل كأس العالم للأندية 2025 بمدرب جديد
وأصبح من الحتمي أن يدخل الريال مسابقة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة بمدرب جديد، حيث سيغادر أنشيلوتي (65 عامًا) أسوار النادي مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي.

يشارك الميرينغي في كأس العالم للأندية 2025 في المجموعة الثامنة والأخيرة، مع ريد بول سالزبوغ النمساوي والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي، حيث يأمل في إضافة الكأس السادسة إلى خزائنه.
 
أبرز المرشحين لتدريب ريال مدريد بعد أنشيلوتي
وفق قراءات الصحف المدريدية، فإن المرشح الأول هو المدرب الإسباني تشابي ألونسو الذي صنع التاريخ مع باير ليفركوزن الموسم الماضي، وقاده إلى الثلاثية المحلية وهي الدوري والكأس والسوبر الألماني.

وبصم ألونسو على إعجاز فريد حينما توج بلقب الدوري الألماني بدون هزيمة واحدة، بينما كان في طريقه لأن يضيف اللقب الرابع في موسمه، لولا خسارة نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا.

بالإضافة إلى ألونسو -الذي تقمص ألوان الريال بين 2009 و2014 كلاعب محترف- ظهر اسم المدرب الإسباني الشاب أندوني إيراولا الذي يقدم موسمًا مميزًا مع فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدثت تقارير إسبانية عن احتمالية عودة المدرب السابق لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، إلى العارضة الفنية من جديد، وهناك أيضاً المدرب الألماني يورغن كلوب.

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مفاجأة لأنشيلوتي

الرحيل عن ريال مدريد

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