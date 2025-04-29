ما حقيقة تأجيل مباراة إنتر وبرشلونة بسبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا؟

وذكرت قناة القطرية، أنّه ليس هناك أي تعديل حتّى الآن على جدول تدريبات الفريق الإيطالي وموعد السفر إلى برشلونة.وكانت تقارير قد أشارت سابقاً إلى أنّ مباراة برشلونة الإسباني وضيفه إنتر الإيطالي، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مهدّدة بالتأجيل بسبب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في إسبانيا، الذي شمل أيضا وجزءً من جنوب .وتسبّبت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل مباريات دورة ماسترز للتنس.