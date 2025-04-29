ريال مدريد يتلقى ضربة "موجعة" جديدة بعد الكلاسيكو

وكان المدافع الألماني قد أصيب خلال مباراة النهائي أمام برشلونة الأخيرة، ولم يتمكن من إكمال اللقاء، حيث غادر الملعب وهو يعرج في الدقيقة (111) من الوقت الإضافي، للمواجهة التي خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وقال في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع لاعبنا روديغر اليوم لعملية جراحية ناجحة لمعالجة تمزق جزئي في الغضروف الخارجي لساقه اليسرى، وقد أجريت العملية بواسطة الدكتور مانويل لييس، تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي ريال ".ما مدة غياب روديغر عن ريال مدريد بعد الإصابة؟ولم يكشف النادي مدة غياب مدافعه الألماني عن الملاعب، ولكن صحيفة " " أشارت إلى أن غيابه سيكون لفترة تمتد إلى نحو شهرين، وهي ضربة قوية للفريق في خضم فترة عصيبة عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا، وخسارته لقب .وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراب موعد 2025، المقرر في يونيو/ حزيران، كان عاملًا حاسمًا في تسريع قرار إجراء العملية الجراحية، حيث يسعى ريال مدريد لتجهيز روديغر مبكرًا على أمل أن يكون متاحًا في البطولة العالمية.وجاءت هذه الإصابة لتضع الجهاز الفني بقيادة كارلو في مأزق حقيقي على مستوى الخط الخلفي، فمع إصابة إيدير ميليتاو وداني كارفاخال، لا يتبقى سوى ألابا، خيسوس فاييخو و راؤول أسينسيو، ما قد يجبر المدرب الإيطالي على إعادة أوريلين تشواميني للعب في مركز قلب الدفاع.