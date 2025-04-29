ريال مدريد يتلقى ضربة "موجعة" جديدة بعد الكلاسيكو

وكان المدافع الألماني قد أصيب خلال مباراة النهائي أمام برشلونة الأخيرة، ولم يتمكن من إكمال اللقاء، حيث غادر الملعب وهو يعرج في الدقيقة (111) من الوقت الإضافي، للمواجهة التي خسرها النادي الملكي
بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقال ريال مدريد
في بيان عبر موقعه الرسمي: "خضع لاعبنا أنطونيو
روديغر اليوم لعملية جراحية ناجحة لمعالجة تمزق جزئي في الغضروف الخارجي لساقه اليسرى، وقد أجريت العملية بواسطة الدكتور مانويل لييس، تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد
".
ما مدة غياب روديغر عن ريال مدريد بعد الإصابة؟
ولم يكشف النادي الملكي
مدة غياب مدافعه الألماني عن الملاعب، ولكن صحيفة "موندو ديبورتيفو
" الإسبانية
أشارت إلى أن غيابه سيكون لفترة تمتد إلى نحو شهرين، وهي ضربة قوية للفريق في خضم فترة عصيبة عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا، وخسارته لقب كأس ملك إسبانيا
.
وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراب موعد كأس العالم للأندية
2025، المقرر في منتصف
يونيو/ حزيران، كان عاملًا حاسمًا في تسريع قرار إجراء العملية الجراحية، حيث يسعى ريال مدريد لتجهيز روديغر مبكرًا على أمل أن يكون متاحًا في البطولة العالمية.
وجاءت هذه الإصابة لتضع الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي
في مأزق حقيقي على مستوى الخط الخلفي، فمع إصابة إيدير ميليتاو وداني كارفاخال، لا يتبقى سوى ديفيد
ألابا، خيسوس فاييخو و راؤول أسينسيو، ما قد يجبر المدرب الإيطالي على إعادة أوريلين تشواميني للعب في مركز قلب الدفاع.
وتتزامن هذه النكسة مع حالة من الغضب
الجماهيري عقب وداع دوري الأبطال من نصف النهائي أمام أرسنال
، والهزيمة من الغريم برشلونة في نهائي الكأس، ليفقد الفريق الأبيض فرصة التتويج بأي من البطولتين الأهم هذا الموسم.
ويتأهب ريال مدريد للعودة إلى أجواء المنافسات المحلية، حين يلتقي نظيره سيلتا فيغو يوم الأحد المقبل، 4 مايو/ أيار، في تمام الساعة 03:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني
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