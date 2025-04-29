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فليك يتحدث عن "مفاجأة" حدثت في الكلاسيكو الأخير

رياضة

2025-04-29 | 09:57
فليك يتحدث عن &quot;مفاجأة&quot; حدثت في الكلاسيكو الأخير
1,259 شوهد

أشاد هانز فليك، مدرب برشلونة، بقوة دفاع إنتر ميلان، قبل مواجهة الفريقين، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نركز فقط على مباراة الذهاب. إنها الجزء الأول من هدفنا. إنتر سيكون منافسًا صعبًا للغاية. إنهم من أفضل الفرق دفاعيًا في أوروبا. لديهم خط وسط رائع وأظهرة مميزة. يجب أن نكون مستعدين".

وأضاف: "رأيت اللاعبين في حالة جيدة. أسلوب المباراة الماضية كان له تأثير أيضًا، لكننا الآن نركز على إنتر. لدينا فرصة للوصول إلى نهائي دوري الأبطال، وهي البطولة الأهم. نحن في موقع مميز. الحصة التدريبية سارت بشكل جيد وتحدثنا عما يمكن تحسينه مقارنة بمباراة مدريد".

وبشأن إمكانية إجراء تغييرات على التشكيل، قال فليك: "سنرى ذلك غدًا. لا يزال لدينا يوم وسنراقب كيف يتعافى اللاعبون. عندما تشاهد إنتر، تدرك أنه حصل على وقت أقل للتحضير".

وتابع: "ما يمكنني قوله هو أن جميع اللاعبين مركزون ويريدون الوصول إلى النهائي. الفوز على مدريد مهم من الناحية المعنوية وقد يساعدنا على الاستمرار في التقدم للأمام. أعتقد أننا قادرون على الوصول للنهائي، وهم أيضاً سيقدمون كل ما لديهم".

وواصل: "تشيزني سيلعب في دوري الأبطال وربما نقوم بتغيير في الدوري. سنرى ذلك لاحقًا، لكن تشيزني سيشارك في دوري الأبطال".

وأكمل: "الوقت أصبح أقل فأقل. علينا أن نركز على مدى جاهزية اللاعبين. كما نركز أيضًا على الجانب التكتيكي. بعد يومين من الاستشفاء، كان اليوم جيدًا للجانب التكتيكي".

واستمر: "فيرمين دائما خيار متاح لدينا. يوم السبت اخترنا أولمو، لكنه قد يبدأ المباراة. قدم عملاً جيدًا جدًا ونحتاجه. دائمًا يعطي أقصى ما لديه وهو في مستوى ممتاز".

وأردف: "كوندي لاعب محترف للغاية. ليس فقط بسبب هدفه في الكلاسيكو، بل يدافع بشكل رائع. كانت هناك مواقف أوقف فيها لاعبي ريال مدريد. فوجئت قليلاً بطريقة تسجيله للهدف. إنه لاعب من الطراز العالي ومهم جدًا للفريق".

واستطرد: "أعتقد أنني سأدرب الفريق الموسم المقبل نعم. لدي عقد حتى نهاية الموسم المقبل، وأنا سعيد جدًا وأحب هذا الفريق. ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك الآن. تركيزنا ليس على المستقبل".

وسئل فليك "كيف يؤثر نظام لعب إنتر (3-5-2) على خطتك؟".. وأجاب: "اجتمعنا اليوم وتحدثنا عن ما يجب تغييره. سيكون لديهم 5 لاعبين في خط الوسط وسيتوجب علينا حماية المساحات. من المهم جدًا بالنسبة لنا الحفاظ على الكرة وتقليل الأخطاء، إضافة للتركيز الدفاعي".

وختم: "هزائم إنتر الثلاث مؤخرًا غير طريقتك في التحضير للمباراة؟.. الوضع مختلف. دوري الأبطال فرصة عظيمة للفوز باللقب. نحن على بعد مباراتين فقط من النهائي. الجميع يعطي الآن 100%. الماضي لم يعد مهما".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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فليك

برشلونة

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