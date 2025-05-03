تعرف على مستجدات تسمية مدرب جديد لمنتخب "أسود الرافدين"

ويسعى إلى إحداث تغيير جذري في المنتخب العراقي، بعد إقالة المدرب الإسباني ، نتيجة تراجع نتائج في التصفيات المونديالية، وآخرها الخسارة أمام فلسطين بهدفين لهدف.ويعقد اتحاد لكرة القدم اليوم السبت أو غدا الاحد اجتماعًا جديدًا، من أجل حسم تسمية المدرب الجديد لمنتخب العراق، وذلك ليقود أسود في التصفيات الآسيوية الحاسمة، حيث من المقرر أن يفضي الاجتماع بالاستقرار على مرشح واحد فقط لتدريب أسود الرافدين في المرحلة المقبلة، خصوصًا وأن الوقت بدأ يداهم المسؤولين في الاتحاد مع قرب مباراة في مطلع الشهر المقبل.كما ان ورغم مفاوضاته المكثفة، وقربه من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلا أنه لم يستقر بعد على مرشح وحيد لقيادة الفريق، حيث تفاوض أيضًا مع المدربين هيليو سوزا والأسترالي غراهام أرنولد مع بقاء فرضية التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، على الرغم من أنه لا يعجب رئيس الاتحاد ، الذي يرى بأنه مدرب غير مرن ولا يستمع للنصائح.فيما ان درجال وعلى الرغم من قناعاته الفنية ببعض الأسماء التدريبية، إلا أنه لا يريد اتخاذ قرار تسمية المدرب بشكل منفرد، وإنما يريد أن يتم التصويت وبالقناعة الكاملة على المدرب الجديد للعراق، لذلك سيستمع إلى آراء أعضاء في الاتحاد العراقي، ومن ثم سيتم الإعلان رسميًّا عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب أسود الرافدين، خصوصًا وأن المدرب سيحتاج إلى وقت كبير للتعرف على اللاعبين.ويدرس الاتحاد العراقي بشكل جاد إضافة مدرب عراقي للجهاز الفني الجديد لمنتخب أسود الرافدين، وأبرز الأسماء المطروحة لهذا المنصب هو مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد، إذ سيساعد المدرب كثيرًا، ويختصر عليه الكثير من الوقت في اختياراته، لكن ذلك سيكون بالتفاوض مع المدرب الجديد، وفي حال لم يوافق سيستغني الاتحاد عن الفكرة، على الرغم من أنها لاقت قبولًا لدى أعضاء الاتحاد.يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه منتخب كوريا الجنوبية يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل في البصرة، ثم يلاقي يوم 10 من الشهر ذاته على عمان الدولي، إذ يتوجب عليه تحقيق فوزين متتاليين لضمان التأهل المباشر.