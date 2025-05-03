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تعرف على مستجدات تسمية مدرب جديد لمنتخب "أسود الرافدين"

رياضة

2025-05-03 | 07:35
تعرف على مستجدات تسمية مدرب جديد لمنتخب &quot;أسود الرافدين&quot;
1,919 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستعد اتحاد كرة القدم في العراق إلى تسمية مدرب جديد لمنتخب أسود الرافدين، في ما تبقى من مباريات في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسعى الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى إحداث تغيير جذري في المنتخب العراقي، بعد إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، نتيجة تراجع نتائج أسود الرافدين في التصفيات المونديالية، وآخرها الخسارة أمام فلسطين بهدفين لهدف.

ويعقد اتحاد العراق لكرة القدم اليوم السبت أو غدا الاحد اجتماعًا جديدًا، من أجل حسم تسمية المدرب الجديد لمنتخب العراق، وذلك ليقود أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية الحاسمة، حيث من المقرر أن يفضي الاجتماع بالاستقرار على مرشح واحد فقط لتدريب أسود الرافدين في المرحلة المقبلة، خصوصًا وأن الوقت بدأ يداهم المسؤولين في الاتحاد مع قرب مباراة كوريا الجنوبية في البصرة مطلع الشهر المقبل.

كما ان الاتحاد العراقي ورغم مفاوضاته المكثفة، وقربه من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلا أنه لم يستقر بعد على مرشح وحيد لقيادة الفريق، حيث تفاوض أيضًا مع المدربين البرتغالي هيليو سوزا والأسترالي غراهام أرنولد مع بقاء فرضية التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش، على الرغم من أنه لا يعجب رئيس الاتحاد عدنان درجال، الذي يرى بأنه مدرب غير مرن ولا يستمع للنصائح.

فيما ان عدنان درجال وعلى الرغم من قناعاته الفنية ببعض الأسماء التدريبية، إلا أنه لا يريد اتخاذ قرار تسمية المدرب بشكل منفرد، وإنما يريد أن يتم التصويت وبالقناعة الكاملة على المدرب الجديد للعراق، لذلك سيستمع إلى آراء أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العراقي، ومن ثم سيتم الإعلان رسميًّا عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب أسود الرافدين، خصوصًا وأن المدرب سيحتاج إلى وقت كبير للتعرف على اللاعبين.

ويدرس الاتحاد العراقي بشكل جاد إضافة مدرب عراقي للجهاز الفني الجديد لمنتخب أسود الرافدين، وأبرز الأسماء المطروحة لهذا المنصب هو مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد، إذ سيساعد المدرب كثيرًا، ويختصر عليه الكثير من الوقت في اختياراته، لكن ذلك سيكون بالتفاوض مع المدرب الجديد، وفي حال لم يوافق سيستغني الاتحاد عن الفكرة، على الرغم من أنها لاقت قبولًا لدى أعضاء الاتحاد.

يذكر أن المنتخب العراقي سيواجه منتخب كوريا الجنوبية يوم 5 يونيو/ حزيران المقبل في البصرة، ثم يلاقي الأردن يوم 10 من الشهر ذاته على استاد عمان الدولي، إذ يتوجب عليه تحقيق فوزين متتاليين لضمان التأهل المباشر.
 
المصدر: winwin

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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تعرف على مستجدات

تسمية مدرب جديد لمنتخب "أسود الرافدين"

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