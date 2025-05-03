شبح الإصابات يطارد مدريد.. من الجديد؟

ويستضيف نظيره على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ34 للدوري الإسباني (الأحد).وأعلن الإيطالي كارلو ، لريال ، قائمة الفريق لمباراة سيلتا فيغو، والتي شهدت غيابات عديدة في مختلف الخطوط.وتمثلت أحدث غيابات ريال مدريد في البرازيلي ، الذي تم استبعاده من القائمة في اللحظات الأخيرة بسبب معاناته من الحمى، حسب تقارير صحفية إسبانية.وانضم بذلك رودريغو إلى قائمة غيابات ريال مدريد، التي تضم روديغير وديفيد ألابا وفيرلاند وإدواردو كامافينغا، الذين أعلن النادي إصابتهم قبل بضعة أيام.كما يفتقد خدمات كل من وإيدير ميليتاو منذ فترة طويلة.وحسب التقارير، فإن الموسم قد انتهى بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، بانتظار استعادة خدمات رودريغو اعتبارا من الجولة المقبلة في أمام برشلونة في الأسبوع المقبل.يذكر أن ريال مدريد يسعى لإنقاذ موسمه بالاحتفاظ بلقب ، وسط تأخره بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر، وذلك بعد خسارة والإقصاء من دوري أبطال أوروبا.