منتخب سوريا يؤكد مشاركته بكأس العرب في قطر

وستشكل المشاركة في النسخة المقبلة فرصة مثالية للمنتخب السوري من أجل الاحتكاك والاستعداد لخوض نهائيات كأس أمم آسيا 2027 والتي ستقام في ، حيث من المتوقع أن يتزامن موعد البطولة مع ضمان المنتخب السوري لتأهله إلى النهائيات القارية نظرا لسهولة المجموعة التي يلعب فيها حالياً والتي تضم باكستان، وميانمار.وعلى عكس النسخة الماضية في عام 2021 التي شهدت مشاركة منتخب مباشرة في نهائيات ، فإن النسخة الحالية من المحتمل أن تشهد خوضه لتصفيات تأهيلية ضد أحد المنتخبات العربية الأخرى لضمان اللعب في النهائيات وذلك بعد تراجع تصنيفه إلى المركز 12 عربياً.وستحدد القرعة التي ستسحب يوم السبت الرابع والعشرين من شهر مايو الحالي نظام البطولة وهوية المنتخب الذي سيواجهه منتخب سوريا في حال اضطر إلى لعب أدوار تأهيلية.تاريخ مشاركات منتخب سوريا في كأس العربستكون المشاركة المقبلة هي الثامنة لمنتخب سوريا في نهائيات كأس العرب التي انطلقت عام 1963، علماً أنه حل في مركز الوصافة خلال مشاركاته الثلاث الأولى، ففي 1963 جاء في المركز الثاني خلف منتخب تونس بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وخسر من نسور قرطاج بهدف.وفي النسخة الثالثة التي أقيمت في عام 1966 خسر المباراة النهائية أمام (2-1).. وتكرر المشهد في النسخة الخامسة التي جرت في عندما خسر المباراة النهائية أمام العراق بركلات الترجيح.وحل منتخب سوريا في المركز الرابع في نسخة العام 1992 التي أقيمت من خلال مسابقة كرة القدم في الدورة الرياضية العربية التي استضافتها دمشق، لكنه لم ينجح في تجاوز دور المجموعات في مشاركاته الثلاث التالية، فحل أخيراً بمجموعته عام 1998 في بخسارته أمام ومنتخب مصر (للشباب).ولم يكن الوضع أفضل في نسخة الكويت 2002 حيث حل ثالثاً في مجموعته بانتصارين على ولبنان وخسارتين أمام والسعودية.أما المشاركة الأخيرة التي جاءت في قطر 2021 فبقيت عالقة في أذهان الكثير من السوريين بسبب الانتصار الذي تحقق على منتخب تونس بهدفين نظيفين، على الرغم من أن هذا الفوز لم يساعد المنتخب السوري في عبور دور المجموعات مجدداً بسبب خسارته في المباراة الأولى أمام الإمارات (1-2) وفي المباراة الثالثة أمام موريتانيا بالنتيجة ذاتها.وبحصيلة إجمالية لعب منتخب سوريا 28 مباراة في نهائيات كأس العرب، ففاز في 11 وخسر في 11 وتعادل في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفاً بينما تلقت شباكه 32 هدفاً.