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منتخب سوريا يؤكد مشاركته بكأس العرب في قطر

رياضة

2025-05-04 | 07:25
منتخب سوريا يؤكد مشاركته بكأس العرب في قطر
351 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

ثبتت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد السوري لكرة القدم مشاركة منتخب سوريا في بطولة كأس العرب الحادية عشرة التي ستقام في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2025 وذلك رداً على الدعوة التي تلقاها للمشاركة في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم وبتنظيم مميز على الملاعب المونديالية في قطر.

وستشكل المشاركة في النسخة المقبلة فرصة مثالية للمنتخب السوري من أجل الاحتكاك والاستعداد لخوض نهائيات كأس أمم آسيا 2027 والتي ستقام في السعودية، حيث من المتوقع أن يتزامن موعد البطولة مع ضمان المنتخب السوري لتأهله إلى النهائيات القارية نظرا لسهولة المجموعة التي يلعب فيها حالياً والتي تضم باكستان، أفغانستان وميانمار.

وعلى عكس النسخة الماضية في عام 2021 التي شهدت مشاركة منتخب سوريا مباشرة في نهائيات كأس العرب، فإن النسخة الحالية من المحتمل أن تشهد خوضه لتصفيات تأهيلية ضد أحد المنتخبات العربية الأخرى لضمان اللعب في النهائيات وذلك بعد تراجع تصنيفه إلى المركز 12 عربياً.

وستحدد القرعة التي ستسحب يوم السبت الرابع والعشرين من شهر مايو الحالي نظام البطولة وهوية المنتخب الذي سيواجهه منتخب سوريا في حال اضطر إلى لعب أدوار تأهيلية.

تاريخ مشاركات منتخب سوريا في كأس العرب
ستكون المشاركة المقبلة هي الثامنة لمنتخب سوريا في نهائيات كأس العرب التي انطلقت عام 1963، علماً أنه حل في مركز الوصافة خلال مشاركاته الثلاث الأولى، ففي بيروت 1963 جاء في المركز الثاني خلف منتخب تونس بعد أن حقق ثلاثة انتصارات وخسر من نسور قرطاج بهدف.

وفي النسخة الثالثة التي أقيمت في بغداد عام 1966 خسر المباراة النهائية أمام العراق (2-1).. وتكرر المشهد في النسخة الخامسة التي جرت في الأردن عندما خسر المباراة النهائية أمام العراق بركلات الترجيح.

وحل منتخب سوريا في المركز الرابع في نسخة العام 1992 التي أقيمت من خلال مسابقة كرة القدم في الدورة الرياضية العربية التي استضافتها دمشق، لكنه لم ينجح في تجاوز دور المجموعات في مشاركاته الثلاث التالية، فحل أخيراً بمجموعته عام 1998 في الدوحة بخسارته أمام الكويت ومنتخب مصر (للشباب).

ولم يكن الوضع أفضل في نسخة الكويت 2002 حيث حل ثالثاً في مجموعته بانتصارين على اليمن ولبنان وخسارتين أمام البحرين والسعودية.

أما المشاركة الأخيرة التي جاءت في قطر 2021 فبقيت عالقة في أذهان الكثير من السوريين بسبب الانتصار الذي تحقق على منتخب تونس بهدفين نظيفين، على الرغم من أن هذا الفوز لم يساعد المنتخب السوري في عبور دور المجموعات مجدداً بسبب خسارته في المباراة الأولى أمام الإمارات (1-2) وفي المباراة الثالثة أمام موريتانيا بالنتيجة ذاتها.

وبحصيلة إجمالية لعب منتخب سوريا 28 مباراة في نهائيات كأس العرب، ففاز في 11 وخسر في 11 وتعادل في 6 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفاً بينما تلقت شباكه 32 هدفاً.
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منتخب سوريا يؤكد مشاركته

كأس العرب في قطر

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