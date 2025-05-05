وعجز فيكتور جيوكيريس الملقب بـ" الجديد" عن هز شباك ضيفه جيل فيسنتي رغم فوز فريقه سبورتنغ لشبونة (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري لكرة القدم.وتوقف رصيد فيكتور جيوكيريس عند 38 هدفا، لكنه يبقى متربعا على عرش صدارة هدافي الدوري البرتغالي، ومتصدرا لقائمة أفضل هدافي برصيد 57 نقطة، كون الهدف في "البريميرليغا" قيمته 1.5 نقطة فقط، ويعد أحد أبر المرشحين بجائزة "الحذاء " لأفضل هدافي أوروبا.كما فشل في هز شباك فريقه الأسبق الذي فاز على فريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد أيضا، في إطار منافسات الجولة 35 من لكرة القدم "البريمير ليغ".ويتصدر المهاجم المصري جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، ويحتل المركز الثاني في سباق "الحذاء الذهبي" برصيد 56 نقطة.في حين أشعل الفرنسي مهاجم ، الصراع على التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بإحرازه هدفين في مرمى ضيفه سيلتا فيغو (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من "لا ليغا".ورفع رصيده على إلى 24 هدفا مقلصا الفارق إلى هدف واحد فقط بينه وبين النجم البولندي ليفاندوفسكي مهاجم ، متصدر ترتيب أفضل هدافي .كما صعد المهاجم الفرنسي إلى المركز الرابع في قائمة المنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي" برصيد 48 نقطة بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم الألماني، وماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا الإيطالي.يذكر أن هاري كين حقق الجائزة في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة وقبله توج بها النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بذات العدد من النقاط.