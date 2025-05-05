وعجز فيكتور جيوكيريس الملقب بـ"رونالدو
الجديد" عن هز شباك ضيفه جيل فيسنتي رغم فوز فريقه سبورتنغ لشبونة (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري البرتغالي
لكرة القدم.
وتوقف رصيد فيكتور جيوكيريس عند 38 هدفا، لكنه يبقى متربعا على عرش صدارة هدافي الدوري البرتغالي، ومتصدرا لقائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية
برصيد 57 نقطة، كون الهدف في "البريميرليغا" قيمته 1.5 نقطة فقط، ويعد أحد أبر المرشحين بجائزة "الحذاء الذهبي
" لأفضل هدافي أوروبا.
كما فشل محمد صلاح
في هز شباك فريقه الأسبق تشيلسي
الذي فاز على فريق ليفربول
بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد أيضا، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز
لكرة القدم "البريمير ليغ".
ويتصدر المهاجم المصري جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 هدفا، ويحتل المركز الثاني في سباق جائزة
"الحذاء الذهبي" برصيد 56 نقطة.
في حين أشعل الفرنسي كيليان مبابي
مهاجم ريال مدريد
، الصراع على التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا، بإحرازه هدفين في مرمى ضيفه سيلتا فيغو (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم
"لا ليغا".
ورفع مبابي
رصيده على إلى 24 هدفا مقلصا الفارق إلى هدف واحد فقط بينه وبين النجم البولندي روبرت
ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة
، متصدر ترتيب أفضل هدافي الدوري الإسباني
.
كما صعد المهاجم الفرنسي إلى المركز الرابع في قائمة المنافسين على جائزة "الحذاء الذهبي" برصيد 48 نقطة بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ
الألماني، وماتيو ريتيجي مهاجم أتالانتا الإيطالي.
يذكر أن هاري كين حقق الجائزة في الموسم الماضي برصيد 72 نقطة وقبله توج بها النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي
بذات العدد من النقاط.