إنفانتينو يتمنى إقصاء برشلونة من دوري الأبطال.. لهذا السبب

وانتهت مباراة الذهاب بين إنتر وبرشلونة بالتعادل 3-3 على ملعب الأولمبي.وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، غدا الثلاثاء، على إنتر .واكتفى رئيس لتحديد مرشحه المفضل للنهائي بتصريح مقتضب لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، حيث قال: "الجميع يعرف أنني أشجع إنتر".يذكر أن نصف النهائي الآخر في دوري أبطال أوروبا سيجمع بين آرسنال وباريس .وكانت مباراة الذهاب في ملعب الإمارات قد انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.