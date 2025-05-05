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صفقة أرنولد تطيح بلاعب الميرنجي

رياضة

2025-05-05 | 15:29
صفقة أرنولد تطيح بلاعب الميرنجي
المصدر:
موقع كووورة
505 شوهد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، أن صفقة انتقال الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، المحتملة إلى ريال مدريد، ستسفر عن رحيل لاعب الميرنجي.

وأعلن ليفربول رسميًا، اليوم الاثنين، أن أرنولد أبلغ النادي برحيله عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى أن أرنولد أتم اتفاقه مع ريال مدريد، على الانضمام لصفوف الميرنجي بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وبحسب موقع "ريليفو" الإسباني، فإن لوكاس فاسكيز سوف يرحل عن ريال مدريد، بعد التعاقد مع أرنولد.

ويشغل لوكاس فاسكيز مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد، ويشارك بشكل أساسي في ظل غياب داني كارفاخال للإصابة.

وينتهي تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن تعرض لصافرات استهجان من جماهير الميرنجي في مباراة آرسنال الماضية في ملعب سانتياجو البرنابيو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الثنائي فاسكيز ولوكا مودريتش سوف يستمران مع ريال مدريد لما بعد نهاية عقديهما للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
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أرنولد

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