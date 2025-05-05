صفقة أرنولد تطيح بلاعب الميرنجي

وأعلن رسميًا، اليوم الاثنين، أن أبلغ النادي برحيله عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.وتشير العديد من التقارير الصحفية، إلى أن أرنولد أتم اتفاقه مع ، على الانضمام لصفوف بعد نهاية عقده مع ليفربول.وبحسب موقع "ريليفو" الإسباني، فإن سوف يرحل عن ، بعد التعاقد مع أرنولد.ويشغل مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد، ويشارك بشكل أساسي في ظل غياب للإصابة.وينتهي تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد، بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن تعرض لصافرات استهجان من جماهير الميرنجي في مباراة آرسنال الماضية في ملعب البرنابيو.وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الثنائي فاسكيز ولوكا مودريتش سوف يستمران مع ريال مدريد لما بعد نهاية عقديهما للمشاركة في بطولة .