الكشف عن التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا للنخبة

وتوج باللقب الآسيوي، بعد فوزه على يوكوهاما الياباني بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب الإنماء بجدة.ودخل التشكيل المثالي 8 لاعبين من صفوف الأندية ، وهم: وفيرمينو وروجير إيبانيز من الأهلي، بالإضافة إلى ثلاثي وجواو وسالم .ودخل اثنان من نجوم النصر في التشكيل هما ومارسيلو ، وذلك وفقا لموقع "سوفا سكور"، المختص في أرقام وتقييم اللاعبين.حراسة المرمى: (الهلال).الدفاع: (الهلال) - تاكي (كاواساكي) - روجر إيبانيز (الأهلي) - مايورا (كاواساكي).الوسط: (النصر) - (السد القطري) - (الهلال) - رياض محرز (الأهلي) - فيرمينو (الأهلي)الهجوم: (النصر).