وفاة بطل مونديال 1978 لويس غالفان

وأمضى غالفان عدة أسابيع في المستشفى في كوردوبا، حيث عولج من إصابة بعدوى في الكلى، قبل أن يتوفى من جراء مضاعفات.وكتب الاتحاد المحلي للعبة عبر موقعه الرسمي: "بالنيابة عن الرئيس واللجنة التنفيذية، يعرب عن حزنه العميق لرحيل غالفان، بطل العالم عام 1978".وولد غالفان في مدينة فرنانديس (شمال) عام 1948، ولعب في الدفاع في تشكيلة "راقصي " المتوجة على أرضها بلقب مونديال 1978 المدججة بالنجوم، وأبرزهم باساريلا، والمهاجم كمبيس والحارس أوبالدو "باتو" فيلول.ودافع عن قميص منتخب خلال 37 مباراة دولية بين عامي 1975 و1982، وشارك أيضا في مونديال إسبانيا 1982.وعلى صعيد الأندية، كانت أبرز محطاته مع تالييريس دي كوردوبا حيث تحول إلى أيقونة، وهو يحمل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع الفريق بخوضه 502 مباراتين.