Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات أمريكية تستهدف ميناء رأس عيسى اليمني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة "معركة" الإنتر وبرشلونة في ميلانو

رياضة

2025-05-06 | 05:26
الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة &quot;معركة&quot; الإنتر وبرشلونة في ميلانو
2,626 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

لا تحمل الآلة أية عواطف أو مشاعر، لذلك تقرر توجيه عدة أسئلة جدلية للذكاء الاصطناعي، واستعراض الإجابات دون تدخل تحريري.

والسؤال الذي طرحه موقع "كورة" يثير جدلا بين مشجعي كرة القدم في العالم خلال الوقت الحالي، وهو "ما هي النتيجة المتوقعة لقمة إنتر وبرشلونة في إيطاليا؟".

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" انتهت بالتعادل 3-3.

الإجابة:

تشهد الليلة قمة نارية بين إنتر ميلان وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمباراة تُقام اليوم على ملعب سان سيرو في ميلانو، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين ومتابعي الكرة الأوروبية عمومًا.

وتأتي المواجهة بعد لقاء الذهاب الذي شهد ندية كبيرة، وهي تحسم هوية المتأهل إلى النهائي الأوروبي الأغلى.

من حيث الجاهزية الفنية، يتميّز إنتر بقوة دفاعية وصلابة تكتيكية واضحة، خاصة على أرضه.

ويعرف المدرب سيموني إنزاجي كيف يضبط الإيقاع ويغلق المساحات، وهو ما ظهر خلال مباريات الفريق في الأدوار الإقصائية، فيما الفريق يعتمد كثيرًا على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة التي يقودها أمثال لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا.

أما برشلونة، تحت قيادة هانز فليك، فقد أظهر تطورًا ملحوظًا في الأداء، خصوصًا من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص.

ويتمتع الفريق الكتالوني بقدرة كبيرة على الضغط العالي والتحكم في وسط الملعب، ويعتمد على عناصر هجومية شابة وسريعة مثل لامين يامال، إلى جانب خبرة روبرت ليفاندوفسكي.

لكن مع كل هذا، يظل ملعب سان سيرو من أصعب الملاعب التي يمكن أن يعود منها الخصم بانتصار، خاصة في أجواء نصف نهائي أوروبي.

لذلك، ورغم قدرة برشلونة على التسجيل، فإن التوقع الواقعي للمباراة يُرجّح فوز إنتر بنتيجة 2-1، وهو ما قد يكون كافيًا لتأهله إلى النهائي، بحسب نتيجة الذهاب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

برشلونة

انتر ميلان

دوري الابطال

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
نيغريرا مجددا.. كشف محتوى رسالة بيريز الى الاتحاد الاسباني
05:57 | 2025-05-06
الأسترالي غراهام أرنولد قاب قوسين أو أدنى من تدريب المنتخب العراقي
05:01 | 2025-05-06
وفاة بطل مونديال 1978 لويس غالفان
04:43 | 2025-05-06
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:23 | 2025-05-06
الانتر يستضيف برشلونة في معركة العبور لنهائي دوري أبطال أوروبا
03:07 | 2025-05-06
جولة جديدة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات
03:00 | 2025-05-06
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
Play
العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
05:01 | 2025-05-06
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
Play
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
04:50 | 2025-05-06
لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!
Play
لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!
03:00 | 2025-05-06
شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة
Play
شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة
01:00 | 2025-05-06
بالصور والفيديو.. القصف على اليمن
Play
بالصور والفيديو.. القصف على اليمن
13:44 | 2025-05-05
اليك آلية ملء استمارة التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود) في محافظة بغداد
Play
اليك آلية ملء استمارة التقديم للراغبين بالتعيين بصفة (عقود) في محافظة بغداد
10:37 | 2025-05-05
العاصفة الترابية تتسبب بمصرع واصابة 7 اشخاص من عائلة واحدة بصلاح الدين
Play
العاصفة الترابية تتسبب بمصرع واصابة 7 اشخاص من عائلة واحدة بصلاح الدين
10:28 | 2025-05-05
أصحاب سيارات الـ GMC يعانون.. عجلات متروكة أمام مركز الصيانة والضمان بمهب الريح
Play
أصحاب سيارات الـ GMC يعانون.. عجلات متروكة أمام مركز الصيانة والضمان بمهب الريح
04:44 | 2025-05-05
بعد 13 عامًا.. بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية وملفات "معقدة" على طاولة الحوار
Play
بعد 13 عامًا.. بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية وملفات "معقدة" على طاولة الحوار
04:41 | 2025-05-05
بلديات بغداد "جيب مثقوب".. دخول الأموال ليس كخروجها!
Play
بلديات بغداد "جيب مثقوب".. دخول الأموال ليس كخروجها!
04:00 | 2025-05-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.