إنريكي: ديمبيلي سيلعب نصف نهائي دوري الأبطال

وقال : "يتمرَّن معنا منذ يومين، كان بإمكانكم رؤيته اليوم... كان تمرينياً طبيعياً بالنسبة له. سيكون متوفراً للغد".وشارك ديمبيلي، الثلاثاء، للمرة الثانية في حصة تمرينية بعدما تعافى من إصابة أجبرته على الخروج من مباراة الذهاب في لندن التي سجَّل فيها الهدف الوحيد.ودخل صاحب رقم 10 إلى أرض ملعب كامبوس دو بواسي إيفلين واستهل تمارينه من دون أن يشعر بأي ألموخرج ديمبيلي الذي سجَّل هدف الفوز في ملعب "الإمارات" بعد 4 دقائق من صفارة البداية، في الدقيقة 70؛ بسبب إصابة في الفخذ أجبرته على الغياب عن خسارة الدوري المحلي أمام ستراسبورغ 1 - 2، السبت.ونشر بياناً طمأن فيه جماهيره بشأن الحالة الصحية لجناحه، مؤكداً أن "تمدد عضلات أوتار الركبة في الفخذ اليمنى يتقدَّم بشكل إيجابي".ويعدُّ ديمبيلي هذا الموسم الورقة الرابحة في صفوف النادي المملوك قطرياً، حيث سجَّل 28 هدفاً، منها 21 في الدوري، في مختلف المسابقات منذ أن قرَّر مدربه الإسباني استخدامه " مزيفاً" في كانون الأول.