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إنريكي: ديمبيلي سيلعب نصف نهائي دوري الأبطال
رياضة
2025-05-06 | 09:42
133 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أعلن المدرب الإسباني لباريس
سان جيرمان
الفرنسي،
لويس إنريكي
، الثلاثاء، جاهزية نجمه
عثمان ديمبيلي
للمشارَكة، الأربعاء، ضد آرسنال الإنجليزي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد تعافيه من إصابة تعرَّض لها في الذهاب.
وقال
إنريكي
: "يتمرَّن معنا منذ يومين، كان بإمكانكم رؤيته اليوم... كان تمرينياً طبيعياً بالنسبة له. سيكون متوفراً للغد".
وشارك ديمبيلي، الثلاثاء، للمرة الثانية في حصة تمرينية بعدما تعافى من إصابة أجبرته على الخروج من مباراة الذهاب في لندن التي سجَّل فيها الهدف الوحيد.
ودخل صاحب رقم 10 إلى أرض ملعب كامبوس دو بواسي إيفلين واستهل تمارينه من دون أن يشعر بأي ألم
وخرج ديمبيلي الذي سجَّل هدف الفوز في ملعب "الإمارات" بعد 4 دقائق من صفارة البداية، في الدقيقة 70؛ بسبب إصابة في الفخذ أجبرته على الغياب عن خسارة الدوري المحلي أمام ستراسبورغ 1 - 2، السبت.
ونشر
سان جيرمان
بياناً طمأن فيه جماهيره بشأن الحالة الصحية لجناحه، مؤكداً أن "تمدد عضلات أوتار الركبة في الفخذ اليمنى يتقدَّم بشكل إيجابي".
ويعدُّ ديمبيلي هذا الموسم الورقة الرابحة في صفوف النادي المملوك قطرياً، حيث سجَّل 28 هدفاً، منها 21 في الدوري، في مختلف المسابقات منذ أن قرَّر مدربه الإسباني
لويس إنريكي
استخدامه "
رقم 9
مزيفاً" في كانون الأول.
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