نجل رونالدو يرتدي قميص البرتغال.. على خطى والده

وأعلن استدعاء نجل ، قائد ، لأول مرة لقائمة منتخب تحت 15 عاماً.وحجز جونيور بذلك مكاناً ضمن تشكيلة منتخب البرتغال تحت 15 عاماً المشارك في بطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية الودية.وتقام البطولة في الفترة من 13 إلى 18 مايو/أيار في كرواتيا، وسيلعب منتخب البرتغال ضد واليونان وإنجلترا.ومن المنتظر أن يدون نجل الدون أول ظهور دولي له يوم الثلاثاء المقبل في مباراة البرتغال واليابان.وبذلك سيسير نجل على خطى والده، حيث سيبدأ مسيرته الدولية من نفس الفئة العمرية التي بدأ بها صاحب الـ40 عاماً الأسطوري مع البرتغال، حتى أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات والأكثر خوضاً للمباريات الدولية.يذكر أن كريستيانو جونيور يبلغ من العمر 14 عاماً، ويلعب في أكاديمية الناشئين بنادي النصر.وكانت هناك فرصة لنجل رونالدو للعب دوليا مع إسبانياً كونه عاش فيها مع والده لـ8 سنوات عندما كان يلعب في ، وأيضا باعتباره وُلد هناك وتحديداً في ولاية .