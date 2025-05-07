يامال يبعث رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة

وفشل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني ، في حجز مقعد في نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم العاشر على التوالي، منذ تتويجه الأخير باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، على حساب جوفنتوس الإيطالي في موسم 2014–2015.وعقب نهاية المباراة، وجّه ، موهبة الفريق الكاتالوني، رسالة مؤثرة إلى جماهير برشلونة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، قال فيها: "لقد بذلنا قصارى جهدنا، لم يكن الأمر ممكناً هذا العام، لكننا سنعود، لا شك في ذلك يا كوليز، لن نتوقف حتى نعيد هذا النادي إلى مكانه الطبيعي، إلى القمة".وأضاف: "سأفي وعدي وأجلبها إلى برشلونة، لن نتوقف حتى نحقق ذلك، لكن أمامنا نهائي آخر الأحد، وعلينا جميعاً أن نكون معاً. فيسكا برشلونة!".