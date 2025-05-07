Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يرحب بجهود عُمان ويؤكد أهمية تخفيف حدة التصعيد في اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

يامال يبعث رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة

رياضة

2025-05-07 | 05:01
يامال يبعث رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة
1,212 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


ودّع نادي برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي، بعد خسارته أمام مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 4–3، في مباراة ماراثونية مساء الثلاثاء، امتدت إلى الأشواط الإضافية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3–3، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت اليها مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضي في إسبانيا.



وفشل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، في حجز مقعد في نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم العاشر على التوالي، منذ تتويجه الأخير باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، على حساب جوفنتوس الإيطالي في موسم 2014–2015.

وعقب نهاية المباراة، وجّه لامين يامال، موهبة الفريق الكاتالوني، رسالة مؤثرة إلى جماهير برشلونة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، قال فيها: "لقد بذلنا قصارى جهدنا، لم يكن الأمر ممكناً هذا العام، لكننا سنعود، لا شك في ذلك يا كوليز، لن نتوقف حتى نعيد هذا النادي إلى مكانه الطبيعي، إلى القمة".

وأضاف: "سأفي وعدي وأجلبها إلى برشلونة، لن نتوقف حتى نحقق ذلك، لكن أمامنا نهائي آخر الأحد، وعلينا جميعاً أن نكون معاً. فيسكا برشلونة!".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

يامال

برشلونة

الانتر

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
أول مطالب المدرب أرنولد.. منتخب العراق يقترب من مواجهة أوزبكستان وديا
06:51 | 2025-05-07
باريس سان جيرمان وأرسنال.. موقعة نارية في دوري أبطال أوروبا اليوم
04:22 | 2025-05-07
أسماء ومهام الطاقم المساعد للمدرب الأسترالي "غراهام أرنولد"
03:58 | 2025-05-07
عقب توديع دوري الابطال.. فليك مستاء من التحكيم
03:40 | 2025-05-07
اليوم.. 4 مباريات "مرتقبة" في دوري نجوم العراق
02:57 | 2025-05-07
إنتر ميلان يهزم برشلونة ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
17:39 | 2025-05-06
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية: طريق المطار بواجهة حضارية جديدة
Play
بغداد تستعد لاستقبال القمة العربية: طريق المطار بواجهة حضارية جديدة
06:21 | 2025-05-07
أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح الموصل
Play
أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح الموصل
06:12 | 2025-05-07
جلسات البرلمان... خشية من اقحام فقرات جدلية تعطل دوران عجلة التشريع
Play
جلسات البرلمان... خشية من اقحام فقرات جدلية تعطل دوران عجلة التشريع
06:11 | 2025-05-07
أمطار غزيرة تسقي خضار مدينة الموصل بمحافظة نينوى
Play
أمطار غزيرة تسقي خضار مدينة الموصل بمحافظة نينوى
05:32 | 2025-05-07
شاهد كيف أسقطت باكستان طائرات حربية هندية
Play
شاهد كيف أسقطت باكستان طائرات حربية هندية
04:46 | 2025-05-07
الجواز الدبلوماسي.. ابن المسؤول "مُدلل أبدي"
Play
الجواز الدبلوماسي.. ابن المسؤول "مُدلل أبدي"
03:00 | 2025-05-07
العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
Play
العراق ينهي العمل بمد انبوب الغاز لمحطات الكهرباء... كم سيفقد بعد توقف الغاز الايراني؟
05:01 | 2025-05-06
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
Play
الشرع يعلق على فيديو السلة: لعبتي المفضلة
04:50 | 2025-05-06
لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!
Play
لصوص" الحماية الاجتماعية.. فقراء وهميون وضبّاط متسولون!
03:00 | 2025-05-06
شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة
Play
شاهد بالفيديو.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة
01:00 | 2025-05-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.