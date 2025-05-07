رونالدو وبنزيما وجها لوجه في "الكلاسيكو" اليوم.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

وسيطلق حكم الساحة الهولندي داني ماكيلي (42 عاما) صفارة بداية " " بين وضيفه اتحاد جدة في قمة مباريات الجولة 30 للدوري، في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي.وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (59 عاما) لنادي النصر، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه اتحاد جدة في هذه المباراة:24- بينتو ماتيوس2- سلطان الغنام3-محمد سيماكان78- علي لاجامي12-نواف بوشل19-على الحسن11-مارسيلو بروزوفيتش25-أوتافيو مونتيرو23- أيمن يحيى10-ساديو ماني7-كريستيانو .بينما وضع الفرنسي لوران بلان (59 عاما) المدير الفني لنادي الاتحاد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "العالمي":1-بريدراغ رايكوفيتش4- علي العمري2-دانيلو بيريرا15-حسن كادش13-مهند الشنقيطي7-نغولو كانتي8- فابينهو10- عوار19- موسى ديابي24- العبود9- .ويتصدر نادي اتحاد جدة جدول ترتيب دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، برصيد 68 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط على وصيفه فريق .في المقابل يشغل نادي النصر المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 60 نقطة.القنوات الناقلة لمباراة نادي النصر وضيفه اتحاد جدة اليوم الأربعاء:تمتلك شبكة قنوات "SSC" الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، وسيتم نقل مباراة اليوم عبر قناتي: "SSC EXTRA 1 HD" و"SSC EXTRA 1 SD".