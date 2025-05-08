رسميًا.. الكشف عن حكم الكلاسيكو المقبل

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ، الأحد المقبل، على ملعب “ الأولمبي” ضمن منافسات الجولة 35.ستكون مباراة الأحد في هي الخامس للحكم هيرنانديز، وخلال المبايات السابقة لم يفز تحت قيادة هذا الحكم، إذ تعادلين في مباراتين وخسر مثلهما.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.فوز برشلونة بمباراة الأحد، يضمن تتويجه بلقب الدوري الإسباني بنسبة كبيرة، إذ سيتسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط.أما فوز ريال مدريد سيشعل سباق المنافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة، حيث سيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة لصالح برشلونة.