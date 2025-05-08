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رسميًا.. الكشف عن حكم الكلاسيكو المقبل
رياضة
2025-05-08 | 05:40
919 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أعلن
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
، اليوم الخميس، عن تعيين
أليخاندرو
خوسيه
هيرنانديز
هيرنانديز حكمًا لكلاسيكو برشلونة وريال
مدريد
في
الدوري الإسباني
.
ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي
ريال مدريد
، الأحد المقبل، على ملعب “
لويس كومبانيس
الأولمبي” ضمن منافسات الجولة 35.
ستكون مباراة الأحد في هي
الكلاسيكو
الخامس للحكم
هيرنانديز
هيرنانديز، وخلال المبايات السابقة لم يفز
ريال
مدريد
تحت قيادة هذا الحكم، إذ تعادلين في مباراتين وخسر مثلهما.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب
الدوري الإسباني
برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
فوز
كلاسيكو
برشلونة بمباراة الأحد، يضمن تتويجه بلقب الدوري الإسباني بنسبة كبيرة، إذ سيتسع الفارق مع ريال مدريد إلى 7 نقاط.
أما فوز ريال مدريد سيشعل سباق المنافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة، حيث سيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة لصالح برشلونة.
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