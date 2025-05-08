هل يشارك بالدي في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد؟

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شهدت تدريبات برشلونة، اليوم الخميس عودة الظهير الأيسر بالدي لأول مرة منذ إصابته، مبديا جاهزيته للعودة إلى تشكيلة الفريق مع اقتراب موعد أمام ، حيث ستريح هذه العودة المدرب كثيرا.







ومع اقتراب يأمل فليك أن يكون جميع لاعبيه جاهزين من أجل تحقيق فوز سيضمن لهم لقب الليغا بنسبة كبيرة، ومع عودة بالدي ستزيد حظوظ الفريق في تحقيق النقاط الثلاثة بالنظر إلى أهميته في خطط الفريق دفاعيا وهجوميا، في الوقت الذي سيستمر فيه غياب الظهير الأيمن الأساسي .



هل يشارك بالدي في برشلونة وريال ؟

كشفت صحيفة "آس" في تقرير لها أن بالدي تدرب بشكل طبيعي مع زملائه في تدريبات الخميس، بعدما تخلص نهائيا من آثار الإصابة التي كان يعاني منها في أوتار الركبة، ما يرشحه للمشاركة ف قمة الكلاسيكو، وأضافت الصحيفة: "أكمل جزءا من تدريباته مع المجموعة يوم الخميس، ومن المتوقع أن يكون جاهزا يوم الأحد. مبدئيا، سيبدأ المباراة من مقاعد البدلاء".



منذ بداية الموسم الحالي، شارك بالدي مع برشلونة في 28 مباراة بمسابقة ، صنع خلالها 4 أهداف دون أن ينجح في التسجيل، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات بدوري الأبطال، وسجل هدفا وصنع آخر في مسابقة ، التي غاب عن مباراتها النهائية ضد . غاب بالدي عن فريقه في آخر سبع مباريات بمختلف المسابقات بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة ليغانيس في الجولة الحادية والثلاثين من ، ما اضطر فليك إلى إشراك في مركز الظهير الأيسر، وهو الذي لم يخيّب الآمال وقدم مستويات جيدة في معظم المباريات.ومع اقتراب يأمل فليك أن يكون جميع لاعبيه جاهزين من أجل تحقيق فوز سيضمن لهم لقب الليغا بنسبة كبيرة، ومع عودة بالدي ستزيد حظوظ الفريق في تحقيق النقاط الثلاثة بالنظر إلى أهميته في خطط الفريق دفاعيا وهجوميا، في الوقت الذي سيستمر فيه غياب الظهير الأيمن الأساسي .كشفت صحيفة "آس" في تقرير لها أن بالدي تدرب بشكل طبيعي مع زملائه في تدريبات الخميس، بعدما تخلص نهائيا من آثار الإصابة التي كان يعاني منها في أوتار الركبة، ما يرشحه للمشاركة ف قمة الكلاسيكو، وأضافت الصحيفة: "أكمل جزءا من تدريباته مع المجموعة يوم الخميس، ومن المتوقع أن يكون جاهزا يوم الأحد. مبدئيا، سيبدأ المباراة من مقاعد البدلاء".منذ بداية الموسم الحالي، شارك بالدي مع برشلونة في 28 مباراة بمسابقة ، صنع خلالها 4 أهداف دون أن ينجح في التسجيل، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات بدوري الأبطال، وسجل هدفا وصنع آخر في مسابقة ، التي غاب عن مباراتها النهائية ضد .

ورغم جاهزية بالدي، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ جيرارد مارتين أساسيا في الكلاسيكو وهو الذي كسب ثقة مدربه في الآونة الأخيرة، حيث قدم مستويات راقية، خاصة أمام إنتر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عندما صنع هدفين وكان من أبرز نجوم تلك المواجهة، ما يعني أن بالدي قد يشارك بديلا.



من ناحية أخرى، ذكر المصدر نفسه أن سيكون أساسيا في تشكيلة برشلونة التي تواجه ريال مدريد بعدما شارك في نصف ساعة ضد إنتر ميلان، وذكر: "مكانه الأساسي ضد ريال مدريد يبدو مضمونًا. علاوة على ذلك، اللاعب يخوض معركة مع على لقب هداف الليغا، حيث يتفوق عليه بهدف واحد فقط".