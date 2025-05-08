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هل يشارك بالدي في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد؟
رياضة
2025-05-08 | 08:05
545 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
شهدت تدريبات برشلونة، اليوم الخميس عودة الظهير الأيسر
أليخاندرو
بالدي لأول مرة منذ إصابته، مبديا جاهزيته للعودة إلى تشكيلة الفريق مع اقتراب موعد
الكلاسيكو
أمام
ريال مدريد
، حيث ستريح هذه العودة المدرب
هانز فليك
كثيرا.
غاب بالدي عن فريقه في آخر سبع مباريات بمختلف المسابقات بسبب إصابة تعرض لها خلال مباراة ليغانيس في الجولة الحادية والثلاثين من
الليغا
، ما اضطر فليك إلى إشراك
جيرارد
مارتين
في مركز الظهير الأيسر، وهو الذي لم يخيّب الآمال وقدم مستويات جيدة في معظم المباريات.
ومع اقتراب
الكلاسيكو
يأمل فليك أن يكون جميع لاعبيه جاهزين من أجل تحقيق فوز سيضمن لهم لقب الليغا بنسبة كبيرة، ومع عودة بالدي ستزيد حظوظ الفريق في تحقيق النقاط الثلاثة بالنظر إلى أهميته في خطط الفريق دفاعيا وهجوميا، في الوقت الذي سيستمر فيه غياب الظهير الأيمن الأساسي
جول كوندي
.
هل يشارك بالدي في
كلاسيكو
برشلونة وريال
مدريد
؟
كشفت صحيفة "آس"
الإسبانية
في تقرير لها أن بالدي تدرب بشكل طبيعي مع زملائه في تدريبات الخميس، بعدما تخلص نهائيا من آثار الإصابة التي كان يعاني منها في أوتار الركبة، ما يرشحه للمشاركة ف قمة الكلاسيكو، وأضافت الصحيفة: "أكمل
اللاعب الشاب
جزءا من تدريباته مع المجموعة يوم الخميس، ومن المتوقع أن يكون جاهزا يوم الأحد. مبدئيا، سيبدأ المباراة من مقاعد البدلاء".
منذ بداية الموسم الحالي، شارك بالدي مع برشلونة في 28 مباراة بمسابقة
الدوري الإسباني
، صنع خلالها 4 أهداف دون أن ينجح في التسجيل، كما قدم ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات بدوري الأبطال، وسجل هدفا وصنع آخر في مسابقة
كأس ملك إسبانيا
، التي غاب عن مباراتها النهائية ضد
ريال مدريد
.
ورغم جاهزية بالدي، إلا أنه من المتوقع أن يبدأ جيرارد مارتين أساسيا في الكلاسيكو وهو الذي كسب ثقة مدربه في الآونة الأخيرة، حيث قدم مستويات راقية، خاصة أمام إنتر
ميلان
في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عندما صنع هدفين وكان من أبرز نجوم تلك المواجهة، ما يعني أن بالدي قد يشارك بديلا.
من ناحية أخرى، ذكر المصدر نفسه أن
روبرت ليفاندوفسكي
سيكون أساسيا في تشكيلة برشلونة التي تواجه ريال مدريد بعدما شارك في نصف ساعة ضد إنتر ميلان، وذكر: "مكانه الأساسي ضد ريال مدريد يبدو مضمونًا. علاوة على ذلك، اللاعب يخوض معركة مع
كيليان مبابي
على لقب هداف الليغا، حيث يتفوق عليه بهدف واحد فقط".
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