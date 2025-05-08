الاتحاد الأوروبي يتجاهل احتجاجات برشلونة

وودع المسابقة، بعد هزيمته (7-6) في مجموع الذهاب والإياب، قبل أن يشن هجوما قويا على الحكم البولندي، .وفي هذا الصدد، تواصلت صحيفة "ماركا" مع بعض ممثلي "يويفا"، لسؤالهم عما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء، أو حتى وجود أي مخاوف طفيفة بشأن مارتشينياك وقراراته.ورد مسؤولو "يويفا" بأنه "لا توجد مشكلة في قرارات الحكم".ويرى البارسا أن ، ظهير إنتر، ارتكب خطأ ضد ، قبل تسجيل الفريق الإيطالي هدف التعادل (3-3)، بالدقيقة 90+3، ما أدى لدفع المباراة نحو الوقت الإضافي.كما احتج النادي الكتالوني على احتساب ركلة جزاء للاوتارو ، مهاجم النيراتزوري، إلى جانب عدم احتساب ضربة جزاء للبارسا، بداعي وجود لمسة يد من .