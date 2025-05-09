تأكيد موثوق: ألونسو يقترب من تدريب ريال مدريد

هذا وسيكون الـ 25 من مايو آخر يوم لأنشيلوتي كمدرب لريال ، حيث ستنتهي فترته قبل انتهاء الموسم الحالي.قرار التعاقد مع ألونسو جاء بعد خروج من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث بدأت الإدارة في البحث عن بديل للموسم المقبل، ليستقر الخيار على نجم النادي السابق والمدرب الحالي لباير .وسيوقع ألونسو عقدًا لمدة ثلاث سنوات، ليبقى على رأس الجهاز الفني للنادي حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى بناء مشروع طويل الأمد بقيادته.