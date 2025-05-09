ألونسو يودع باير ليفركوزن ويتقرب من "الملكي"

وقال المدرب الإسباني إنه اتفق مع على خوض "آخر مباراتين" له مع الفريق عقب "اتفاق ودي"، ليختتم بعد عامين ونصف، قاد خلاله الفريق لمعجزة التتويج بالدوري الألماني دون هزيمة في الموسم الماضي ضمن ثلاثية محلية، فضلاً عن بلوغ نهائي .وتمهد هذه الخطوة لانتقال إلى السابق لخلافة ، لكنه أجّل الإعلان عن ذلك.وأبلغ تشابي الصحفيين قبل مواجهة الأحد، بعد تتويج بلقب في الجولة الماضية: "يمكننا إبلاغكم بأنني اتفقت مع النادي على أنني سأختتم مهمتي كمدرب بعد آخر مباراتين، إنه الوقت المناسب لإعلان ذلك، لطالما كان التواصل جيداً مع النادي".وأضاف: "المشاعر مختلطة، لكنه الوقت المناسب، ليس وقت الإعلان عن مستقبلي، وإنما للحديث عن وداع جميل، ينبغي أن نستمتع بهذه اللحظات".