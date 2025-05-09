أرنولد يصل إلى بغداد لتولي تدريب المنتخب الوطني

في بيان ورد لـ ، إن "مدربُ منتخبنا الوطنيّ بكُرةِ القدم الأستراليّ غراهام ، وصلَ إلى العاصمةِ ، عصر اليوم الجمعة، تحضيرًا لقيادةِ المُنتخبِ في الاستحقاقاتِ المُقبلة".وأضاف، أن "عضوي المكتب التنفيذيّ للاتحادِ وغانم عريبي، والأمين العامّ ، كانا في استقبالِ السيد أرنولد وملاكه المُساعد".وأشار إلى أنه "من المؤملِ أن يتمَّ عقدُ مؤتمر صحفيّ للإعلانِ رسمياً عن تعيينِ السيد غراهام أرنولد مدرباً للمُنتخبِ الوطنيّ".